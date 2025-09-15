Mékong - République de Corée

Les entreprises misent sur la numérisation et l’innovation

De nombreuses entreprises du Mékong et de la République de Corée se réunissent les 15 et 16 septembre lors du 13ᵉ Forum d’affaires Mékong - République de Corée, à Hô Chi Minh-Ville, pour discuter des mesures visant à renforcer la coopération face aux défis économiques mondiaux.

Photo : VNA/CVN

Placée sous le thème "Numérisation et innovation : un catalyseur pour la transformation et la coopération des entreprises Mékong-République de Corée", la rencontre est organisée conjointement par les ministères vietnamien et sud-coréen des Affaires étrangères.

Le vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI), Vo Tân Thanh, a souligné la complémentarité entre les entreprises du Mékong et celles de la République de Corée.

"Les nations du Mékong ont un besoin urgent de renforcer leur compétitivité, de diversifier leurs chaînes d’approvisionnement, de développer l’économie numérique et d’accélérer l’innovation. La République de Corée, en tant que partenaire stratégique, possède une expertise avancée dans les technologies de l’information, la logistique intelligente, le commerce électronique et l’innovation". Il a ajouté que les petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que les startups joueraient un rôle moteur dans la mise en œuvre des politiques.

De son côté, Trân Thi Diêu Thuy, vice-présidente du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a affirmé que les entreprises sont au cœur de la croissance régionale. Elle a rappelé que les échanges commerciaux entre le Mékong et la République de Corée avaient dépassé 103 milliards de dollars en 2024.

Elle a proposé d’identifier, lors du forum, les domaines de coopération clés et de résoudre les problèmes liés aux cadres juridiques, aux infrastructures numériques et à la sécurité des données.

Sung Heun Ha, directeur du Réseau commercial sud-coréen (Korea Trade Network - KTNET), a présenté les plates-formes numériques de son organisation, qui permettent aux entreprises sud-coréennes d’économiser du temps et de l’argent. Il a expliqué que le système uTradeHub gère plus de 700 millions de transactions par an, aidant ainsi les entreprises à réduire de 67% le temps de transaction.

Pour sa part, le docteur Bùi Ba Nghiêm, de l’Agence du commerce extérieur du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, a souligné la nécessité d’une collaboration entre les gouvernements, les entreprises, les instituts de recherche et les organisations internationales afin de créer un écosystème logistique intelligent et durable dans la région.

VNA/CVN