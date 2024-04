International

Le Vietnam ouvre son premier centre international de formation aux urgences en traumatologie

>> Soins de la santé mentale des agents médicaux

>> Le vice-PM Trân Hông Hà exhorte à couvrir tous les patients tuberculeux avec l'assurance maladie

Le général de division Trân Quôc Viêt, directeur de l'Hôpital militaire 175, a souligné que selon les exigences des Nations unies, les médecins et le personnel participant aux opérations de maintien de la paix de l'ONU doivent posséder un certificat de soins d'urgence internationaux en traumatologie, reconnu par les Nations unies et au niveau international.

Grâce à des recherches sur des modèles de centres d'urgence pour traumatologie aux normes internationales déployés dans un certain nombre de pays et de régions d'Asie du Sud-Est, depuis le début de 2022, le Département du maintien de la paix (ministère de la Défense nationale) a coopéré avec les partenaires concernés pour organiser des cours internationaux de formation aux urgences traumatologiques et former des instructeurs en médecine d'urgence pour les officiers et le personnel de l'Hôpital militaire 175.

Le programme comprend cinq étapes, dont la formation, l'évaluation des capacités et les conditions pour certifier l'Hôpital militaire 175 en tant que centre de formation d'urgence en traumatologie répondant aux normes internationales. En outre, des experts américains participent également à une formation internationale approfondie sur le maintien de la paix, aidant le Vietnam à être proactif dans la formation du personnel pour répondre aux exigences de participation aux opérations de maintien de la paix des Nations unies.

Après 15 mois de formation, dès janvier 2024, avec le soutien d'experts américains, l'Hôpital militaire 175 a organisé cinq promotions avec 110 stagiaires. Parmi eux, 34 membres du personnel de l'Hôpital de campagne de niveau 2 N°5, 47 membres du personnel médical de l'hôpital militaire 175 et 29 officiers d'autres unités militaires ont été formés.

Lors de la cérémonie d'inauguration, des représentants du ministère de la Défense et des partenaires américains ont décerné le certificat et annoncé la décision de créer le premier centre international de formation d'urgence en traumatologie au Vietnam pour l'Hôpital militaire 175, ainsi que de renforcer le personnel à temps partiel.

Le général Phùng Si Tân, chef d'état-major adjoint de l'Armée populaire vietnamienne, a déclaré qu’avec son premier Centre international de formation aux urgences en traumatologie, le Vietnam formera et délivrera de manière proactive des certificats pour répondre aux exigences des Nations unies, ainsi qu'aux forces médicales militaires pour participer aux opérations de maintien de la paix des Nations unies.

Dans le même temps, le Centre développera une équipe d'instructeurs répondant aux normes internationales et déploiera des procédures pour aider l'Hôpital militaire 103 à devenir le deuxième centre international de formation aux urgences traumatologiques au Vietnam. "La création d'un centre de formation d'urgence en traumatologie aux normes internationales contribuera non seulement à améliorer la capacité d'auto-formation professionnelle des forces médicales militaires vietnamiennes, mais ouvrira également des opportunités de formation aux forces étrangères de la région pour qu'elles participent aux opérations de maintien de la paix des Nations unies à l'avenir", a déclaré le général Phùng Si Tân.

Texte et photos : Quang Châu/CVN