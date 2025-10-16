Mise en place des mécanismes de coopération internationale pour la protection des citoyens vietnamiens au Cambodge

Lors de la conférence de presse régulière tenue le 16 octobre, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a répondu à une question concernant la réaction du Vietnam après l'opération menée le 14 octobre par les autorités cambodgiennes contre un établissement soupçonné d'abriter un réseau d'escroquerie en ligne, au cours de laquelle huit ressortissants vietnamiens ont été arrêtés.

>> Catastrophes naturelles : le Vietnam remercie le Cambodge

>> Des monuments pour symboliser l’amitié Vietnam - Cambodge

>> An Giang accueillera une conférence sur la connectivité Vietnam - Cambodge

L'enquête préliminaire indique que les suspects auraient dirigé un centre d'appels destiné à tromper des victimes vietnamiennes.

Dès la réception de l'information, les bureaux de représentation diplomatique du Vietnam au Cambodge ont pris contact avec les autorités locales pour obtenir des informations, demander la garantie de la sécurité, du bien-être et des conditions de vie des ressortissants vietnamiens concernés, ainsi que pour coordonner la vérification initiale de leur identité.

Le ministère vietnamien des Affaires étrangères a immédiatement chargé ses représentations au Cambodge et les unités concernées de coopérer étroitement avec les autorités vietnamiennes et cambodgiennes afin d'accomplir les formalités consulaires nécessaires et de rapatrier les citoyens dans les plus brefs délais. Selon les prévisions, 33 citoyens devraient être prochainement rapatriés.

Face à la complexité croissante des crimes liés à la fraude et au travail forcé au Cambodge, plusieurs pays ont mis en place des mesures fermes afin de protéger les droits et les intérêts de leurs citoyens.

Le ministère vietnamien des Affaires étrangères intensifie ses échanges avec les pays partenaires pour établir des mécanismes de coopération visant à renforcer l'efficacité de la protection consulaire du Vietnam et à lutter plus efficacement contre la criminalité organisée et la cybercriminalité au Cambodge ainsi que dans d'autres zones de la région.

Parallèlement, les représentations vietnamiennes au Cambodge continuent de suivre de près la situation, de préparer les mesures nécessaires et de coordonner avec les autorités compétentes des deux pays pour assurer la mise en œuvre rapide des mesures de protection des citoyens.

Répondant également à une question sur la réaction du ministère vietnamien des Affaires étrangères concernant les informations relayées récemment par les médias sud-coréens sur le décès d'une femme d'une trentaine d'années près de la frontière entre le Vietnam et le Cambodge - un cas soupçonné d'être lié à des réseaux d'escroquerie transfrontaliers -, la porte-parole du ministère, Pham Thu Hang, a indiqué que les autorités vietnamiennes allaient vérifier ces informations. Elle a souligné que le Vietnam était prêt à coopérer et à traiter les questions impliquant des ressortissants étrangers, conformément au droit vietnamien et au droit international.

VNA/CVN