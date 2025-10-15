La VNA se souvient du journaliste révolutionnaire Dào Tùng

L’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) a organisé mercredi 15 octobre un colloque intitulé "Le porteur de feu" pour commémorer le centenaire de la naissance du journaliste Dào Tùng, l’une des figures marquantes du journalisme révolutionnaire vietnamien.

>> Deux rues de Bac Giang rebaptisées des noms de journalistes de la VNA

Photo : VNA/CVN

L’événement s’est déroulé en présentiel à Hanoï et en ligne dans les centres régionaux de la VNA des régions du Centre-Sud et du Sud.

Dào Tùng, de son vrai nom Dô Trung Thanh, a occupé de nombreux postes importants, notamment ceux de directeur général et rédacteur en chef de la VNA, vice-président et secrétaire général de l’Association des journalistes vietnamiens, vice-président de l’Organisation internationale des journalistes (OIJ) et vice-président de la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale de la VIIIe législature. Avec plus de 24 ans à la tête de la VNA, il a jeté les bases du développement professionnel et moderne du secteur de l’information nationale.

Dans son discours, la directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, a salué la mémoire du journaliste Dào Tùng, un dirigeant courageux et innovant qui a promu d’importantes réformes organisationnelles, techniques et de formation du personnel. Son leadership a permis à la VNA de consolider sa position d’agence de presse nationale de prestige régional et international.

À cette occasion, Vu Viêt Trang a rappelé les étapes importantes de la carrière du journaliste Dào Tùng : il a notamment dirigé l’équipe de reportage qui a repris le siège de la VNA à Hanoï en 1954 (après la libération de la capitale après neuf ans de la guerre de l'Indochine) ; a supervisé la couverture de la campagne de Hô Chi Minh en 1975 ; et a promu la fusion des deux agences de presse, Viêt Nam Thông tân xa (VNTTX - aujourd’hui VNA) et l’Agence de presse de Libération (TTXGP) après la réunification nationale.

Photo : VNA/CVN

Le journaliste Dào Tung a été un pionnier dans la création de publications clés telles que le Bulletin hebdomadaire d’actualités, le Bulletin des sports et de la culture, le Bulletin des sciences et des technologies, et le Bulletin de l’économie mondiale, contribuant ainsi à rapprocher les informations de la VNA du public.

Il a également contribué de manière significative au développement de l’Association des journalistes vietnamiens. Ces contributions ont non seulement assis sa réputation personnelle, mais contribuent également à la diffusion du journalisme vietnamien dans le monde entier, créant une image éminente du pays et du peuple vietnamien dans la presse internationale, a-t-elle souligné.

Vu Viêt Trang a indiqué que, suivant l’héritage de prédécesseurs comme le journaliste Dào Tùng, des générations de journalistes de la VNA ont continué à œuvrer, à innover et à défendre leur mission, en mettant en œuvre les résolutions stratégiques du Politburo du Parti, notamment la Résolution n°57-NQ/TW du 22 décembre 2024 sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique nationale.

Lors du colloque, les délégués ont convenu que le journaliste Dào Tùng représente un exemple d’intégrité, de vision, d’intelligence et d’engagement révolutionnaire, une source d’inspiration durable pour les journalistes vietnamiens d’aujourd’hui et de demain.

VNA/CVN