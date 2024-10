Phu Yên : deux femmes arrêtées pour abus des droits aux libertés et à la démocratie

Les forces compétentes du district de Son Hoa, province de Phu Yên (Centre) ont lancé une poursuite pénale et placé en détention provisoire Lê Thi Thu Tram, âgé de 38 ans et domiciliée dans le hameau de Nguyên An, commune de Son Nguyên, pour "abus des droits à la liberté et à la démocratie portant atteinte aux intérêts de l'État, aux droits et intérêts légitimes des organisations et des individus", en vertu de l'article 331 du Code pénal.

Auparavant, Lê Thi Thu Tram a été prise en flagrant délit en train de coller deux documents contenant des propos insultants et diffamatoires à l'encontre des dirigeants à différents niveaux, sur la façade du siège du Comité populaire de la commune de Son Nguyên, district de Son Hoa.

Lors d'une perquisition de la résidence, les forces compétentes ont confisqué des preuves matérielles liées à leurs activités illégales.

En outre, l'Agence d'investigation de la Police du district de Son Hoa a rendue publique une décision d'engager une poursuite pénale, de poursuivre le suspect, d'ordonner le placement en détention provisoire contre Lê Thi Hoa (née en 1972). Une décision de poursuivre le suspect et une interdiction de quitter le lieu de résidence ont également été émises à l'encontre de Nguyên Van Trong (né en 1970, époux de Lê Thi Hoa), tous deux résidents du hameau de Tân Thanh, commune de Suôi Bac, district de Son Hoa.

Entre 2022 et 2024, Lê Thi Hoa et Nguyên Van Trong ont rédigé et envoyé 104 plaintes et dénonciations contenant des informations mensongères, portant gravement atteinte à l'honneur, à la dignité et à la réputation d'autres personnes. Leurs actions ont également porté atteinte aux intérêts de l'État, aux droits et intérêts légitimes des organisations et des individus, et ont perturbé la sécurité et l'ordre public dans la région.



VNA/CVN