Mise en œuvre des solutions pour éviter les embouteillages aux postes frontaliers de Lang Son

À partir de 15h00 le 15 septembre, tous les véhicules vides arrivant au poste frontalier de Tan Thanh pour récupérer des marchandises importées à destination de l'intérieur du pays seront autorisés à stationner dans la zone franche, avant de se déplacer vers la zone de stationnement de Bao Nguyên pour le chargement. Actuellement, le poste frontalier de Tân Thanh gère chaque jour 280 véhicules vides et 240 transportant des marchandises d'exportation.

Les véhicules transportant des marchandises destinées à l'exportation par le poste frontalier international de Huu Nghi sont également autorisés à se garer dans la zone non tarifaire depuis le 10 septembre, et ce jusqu'à nouvel ordre.

La zone non tarifaire est située dans la commune de Tân My, district de Van Lang, à 6 km du poste frontalier de Tân Thanh et à 8 km de celui de Huu Nghi. La désignation de la zone comme espace de stationnement pour les véhicules vides et ceux transportant des marchandises d'exportation a facilité la circulation des véhicules transportant des marchandises d'importation et d'exportation à l'intérieur et à l'extérieur des zones de dédouanement, minimisant ainsi le risque d'insécurité et de désordre dans la zone du poste frontière.

En outre, les autorités de Lang Son ont pris l'initiative de demander à la partie chinoise de prolonger le délai de dédouanement jusqu'à 20 heures (heure vietnamienne) lorsque le nombre de véhicules franchissant les postes augmente.

Selon les forces compétentes aux postes-frontaliers de la province de Lang Son, en raison de la saison de récolte des fruits et des produits agricoles, le nombre de véhicules transportant des marchandises vers les postes frontaliers a considérablement augmenté. Le nombre de camions restant la nuit en attente d'exportation dans les zones frontalières est d'environ 700/jour.

VNA/CVN