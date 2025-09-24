Mise en œuvre des projets d’infrastructures en vue de l’APEC 2027 à Phu Quôc

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung à la tête d’une mission de travail a inspecté, le 23 septembre, l’avancement des projets d’infrastructures stratégiques destinés à accueillir la Conférence de l’APEC 2027 dans la province d’An Giang et la zone spéciale de Phu Quôc.

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung était accompagné des dirigeants provinciaux, des services concernés, des investisseurs ainsi que des responsables de la zone spéciale.

Le vice-Premier ministre a inspecté plusieurs chantiers clés, notamment l’aéroport international de Phu Quôc, le Centre de conférences de l’APEC, ainsi que les réservoirs d’eau Duong Dông 2 et Cua Can. Il a souligné qu’il s’agissait d’une mission politique de première importance, exigeant des ministères et des autorités locales une mise en œuvre rapide, conforme à la réglementation et sans retard. En cas de difficultés techniques, les unités concernées doivent solliciter immédiatement l’avis des organismes compétents afin de lever les obstacles et de garantir le respect du calendrier général.

Afin de résoudre les questions institutionnelles et financières, le vice-Premier ministre a pris plusieurs décisions spécifiques. L’Avenue de l’APEC sera scindée en deux projets distincts : le premier, long de 1,6 km, sera financé entièrement par le budget de l’État (dont 70% par le gouvernement central et 30% par la localité) ; le second, de 1,4 km, bénéficiera du même mécanisme de soutien à hauteur de 70%. Le projet de ligne de tramway urbain conservera le mécanisme actuel, avec un taux de soutien identique.

Concernant l’extension de l’aéroport international de Phu Quôc, le vice-Premier ministre a demandé aux ministères et organismes concernés d’achever rapidement les procédures de transfert des actifs d’infrastructure à l’investisseur, avant le 1er octobre 2025. Le processus devra inclure l’évaluation complète des actifs afin de convenir du règlement financier. La remise devra se faire "en l’état", avec l’ensemble des équipements et du personnel, pour garantir la continuité de l’exploitation et la sécurité des vols.

S’agissant des difficultés liées au déminage foncier et à la réinstallation, le vice-Premier ministre a chargé le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement de présenter rapidement un rapport au gouvernement, tout en proposant des mécanismes ou une résolution spécifique pour régler cette problématique, non seulement à Phu Quôc mais également à l’échelle nationale.

En ce qui concerne les projets restants, tels que les systèmes d’assainissement et d’approvisionnement en eau, ainsi que le centre de gestion, le vice-Premier ministre a demandé à la province d’identifier sans délai de nouveaux investisseurs. Les ministères concernés devront suivre de près leurs missions, coopérer étroitement avec la province et intervenir rapidement en cas de difficultés.

Il a également pris note de la proposition d’An Giang d’investir dans une route côtière sur l’île de Phu Quôc par le biais du budget public, en recommandant à la province d’évaluer soigneusement ses capacités de financement et de mobilisation de ressources sociales avant de soumettre le projet au ministère des Finances, qui le présentera au Premier ministre pour décision.

Selon le rapport présenté, sur les 21 projets d’infrastructures prévus pour l’APEC 2027, la province a déjà sélectionné des investisseurs pour 7 projets hors budget et validé les appels d’offres de huit projets d’investissement public. Cinq projets sont en avance ou conformes au calendrier, dont l’extension de l’aéroport international de Phu Quôc, deux nouveaux quartiers urbains et deux ouvrages de mise en souterrain des infrastructures techniques. Les projets restants – stations d’épuration, ligne de tramway urbain (phase 1), Centre de conférences de l’APEC et usine de traitement des eaux de Duong Dông 2 – devraient être approuvés avant le 10 octobre 2025.

Malgré ces avancées, la mise en œuvre des projets rencontre encore plusieurs difficultés liées aux procédures d’investissement, à l’expropriation et à la réinstallation, au choix des investisseurs dans le cadre de PPP, aux licences d’exploitation de matériaux de construction ainsi qu’aux tarifs de traitement des eaux usées.

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a réaffirmé l’engagement du gouvernement à accompagner les autorités locales pour lever ces obstacles, garantir l’achèvement des infrastructures dans les délais impartis et assurer le succès du Sommet de l’APEC 2027, contribuant ainsi à renforcer le rôle et le prestige du Vietnam sur la scène internationale.

