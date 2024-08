Mise en œuvre de mesures flexibles pour développer le marché du carbone

>> Pour une exploitation efficace du marché du carbone

>> Le Vietnam cherche à améliorer la gestion des crédits carbone

>> Petrovietnam renforce les solutions pour créer des crédits carbones

Selon le projet, le marché du carbone générera de nouvelles sources de financement pour les activités réduisant les émissions de gaz à effet de serre, stimulant la transition verte, développant des technologies à faible émission de carbone et une économie sobre en carbone, tout en faisant face au changement climatique, dans le but d'atteindre l'ambitieux objectif de zéro émission nette en 2050.

Entre 2025 et 2028, le marché du carbone sera déployé à titre expérimental à l'échelle nationale, sans vendre de crédits carbone à l'étranger. À partir de 2029, le marché du carbone entrera officiellement en vigueur à l'échelle nationale, avec un perfectionnement continu du cadre juridique et des infrastructures pour faciliter la connexion avec les marchés régionaux et mondiaux. La majorité des quotas d'émission de gaz à effet de serre sera allouée gratuitement, le reste attribué par le biais d'enchères.

Au cours de la réunion, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a mis en avant la grande attractivité du Vietnam auprès des investisseurs, grâce à son important potentiel dans les énergies renouvelables et le marché du carbone. Il a souligné la nécessité d'adopter des mesures flexibles, innovantes et révolutionnaires dans la mise en œuvre de ce plan, afin de rattraper le plus rapidement possible les tendances mondiales.

Trân Hông Hà a demandé au ministère des Finances de prendre note des avis exprimés et de perfectionner rapidement le projet de plan de développement du marché du carbone.

Il a également chargé le ministère des Finances, celui des Ressources naturelles et de l'Environnement, celui du Plan et de l'Investissement, ainsi que les autres ministères et secteurs concernés, d'évaluer l'offre et la demande des marchés du carbone nationaux et internationaux, d'établir un cadre juridique pour la quantification, la mesure et l'identification des produits du marché du carbone, en vue d'élaborer des plans opérationnels pour les plateformes d'échange nationales et de poser les jalons d'une connexion avec le marché international.

VNA/CVN