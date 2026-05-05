Mise à jour des règles d’entrée au Vietnam en 2026

En 2026, les règles d’entrée au Vietnam continuent d’évoluer dans une double logique : faciliter l’accueil des visiteurs internationaux tout en renforçant la gestion administrative et sécuritaire.

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Photo : VNA/CVN

Ces nouvelles mesures marquent une étape importante alors que le Vietnam accélère la relance de son industrie touristique et approfondit son intégration internationale. Voici les principaux changements à retenir concernant les formalités d’entrée au Vietnam en 2026 :

1. Déclaration d’entrée en ligne obligatoire dans certains postes-frontières

Selon la dernière annonce du Département vietnamien de l’immigration, à compter du 15 avril 2026, tous les ressortissants étrangers ainsi que les Vietnamiens résidant à l’étranger (Viêt kiêu) entrant au Vietnam via l’aéroport international de Tân Son Nhât avec un visa devront accomplir une nouvelle formalité obligatoire.

Les voyageurs devront désormais remplir leurs informations en ligne avant le départ, obtenir un code QR et le présenter lors des contrôles d’immigration.

Cette mesure vise à réduire le temps d’attente aux guichets, à fluidifier les procédures et à améliorer l’efficacité du contrôle aux frontières. Elle constitue également une avancée majeure dans le processus de numérisation des formalités d’entrée au Vietnam.

2. Entrée en vigueur de la loi révisée sur l’immigration

à partir du 1er juillet 2026

Le cadre juridique régissant l’entrée et le séjour des étrangers au Vietnam sera actualisé avec de nouvelles dispositions relatives à la gestion de résidence, au contrôle des ressortissants étrangers et à l’interconnexion des données administratives.

Cette révision législative vise à renforcer la transparence, à harmoniser les mécanismes entre les différentes autorités compétentes et à aligner le Vietnam sur les standards internationaux.

3. Création de nouvelles catégories de visas

pour les talents hautement qualifiés

Parmi les nouveautés les plus remarquables figure l’introduction de nouvelles catégories de visas destinées notamment aux experts, aux professionnels des hautes technologies et aux profils apportant une contribution stratégique au développement du pays.

Cette politique s’inscrit dans la volonté du Vietnam d’attirer des ressources humaines internationales de haut niveau afin de soutenir sa croissance économique et son innovation.

4. Poursuite de l’élargissement de l’e-visa

et des exemptions de visa

Le système de visa électronique (e-visa) continue d’être maintenu avec une procédure simplifiée et des délais de traitement rapides.

Parallèlement, la liste des pays bénéficiant d’une exemption temporaire de visa devrait continuer à s’élargir. Cette orientation rend les règles d’entrée au Vietnam plus flexibles et favorise l’attractivité touristique ainsi que les investissements étrangers.

5. Maintien des conditions d’entrée fondamentales

Malgré ces évolutions, les exigences essentielles demeurent inchangées. Les voyageurs devront toujours disposer : d’un passeport valable au moins six mois ; d’un visa ou d’une exemption de visa valide et être en mesure de justifier le motif de leur séjour à la demande des autorités compétentes.

6. Renforcement de la gestion des données et de la sécurité

L’un des axes majeurs des règles d’entrée au Vietnam en 2026 repose sur l’intensification de l’usage des technologies numériques dans la gestion des informations des voyageurs.

Les données seront davantage mutualisées entre les différentes administrations afin d’améliorer les capacités de supervision, de prévention des risques et de garantie de la sécurité nationale.

Câm Sa/CVN