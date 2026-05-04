Le Vietnam adoptera un manuel scolaire unique à partir de l’année 2026-2027

La réforme vise à harmoniser l’enseignement à l’échelle nationale tout en préparant la gratuité des manuels scolaires à l’horizon 2030.

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Photo : VNA/CVN

Le Vietnam mettra en place un manuel scolaire unique à l’échelle nationale à partir de l’année scolaire 2026-2027, a annoncé le ministère de l’Éducation et de la Formation lors de la conférence de presse du gouvernement tenue le 4 mai.

Selon le vice-ministre de l’Éducation et de la Formation, Pham Ngoc Thuong, cette orientation s’inscrit dans la mise en œuvre de la Résolution n°71 du Bureau politique et de la Résolution n°281 du gouvernement, qui fixent l’objectif d’unifier les manuels scolaires et de tendre vers leur gratuité d’ici 2030.

Actuellement, le système éducatif vietnamien utilise trois séries de manuels, développées selon une logique de socialisation : « Cánh Diều » (Cerf-volant), « Chân trời sáng tạo » (Horizons créatifs) et « Kết nối tri thức với cuộc sống » (Relier les connaissances à la vie). Face à l’exigence d’unification dans un délai court, le ministère a jugé irréaliste la rédaction d’une nouvelle série, un processus nécessitant deux à trois ans de préparation. Il a donc opté pour la sélection d’un manuel parmi les trois existants, après consultation d’experts et des autorités locales et sur la base de critères précis.

À l’issue de ce processus, la série "Kết nối tri thức với cuộc sống" (Relier les connaissances à la vie), publiée par la Maison d’édition de l’Éducation du Vietnam, a été retenue comme manuel scolaire unique à l’échelle nationale. Cette décision, approuvée le 26 décembre 2025, vise à garantir une préparation suffisante pour la rentrée 2026-2027.

Photo : VNA/CVN

Afin d’assurer une mise en œuvre harmonisée, le ministère a publié des directives à destination des localités, tout en soulignant que les manuels scolaires ne constituent qu’un support pédagogique. Cette approche vise à éviter le gaspillage des ressources liées aux manuels précédemment utilisés, tout en encourageant la flexibilité dans l’enseignement.

Par ailleurs, des ajustements de contenu sont en cours, notamment pour les disciplines telles que l’histoire, la géographie ou l’éducation civique, afin de les adapter aux évolutions administratives liées à la mise en place du modèle d’administration locale à deux niveaux depuis le 1er juillet 2025. La Maison d’édition de l’éducation du Vietnam est chargée de garantir l’impression et la distribution des manuels, avec pour objectif une livraison complète au moins 20 jours avant la rentrée scolaire.

S’agissant du programme éducatif, le vice-ministre a rappelé qu’un programme d’enseignement présente généralement une stabilité de 10 à 15 ans selon les standards internationaux. Toutefois, des ajustements réguliers sont nécessaires pour répondre aux évolutions du contexte socio-économique. Les services locaux de l’éducation sont ainsi appelés à développer des contenus spécifiques adaptés à leur territoire, en complément du programme national.

Dans les années à venir, les réformes porteront sur le renforcement des contenus liés aux sciences, aux technologies, à l’innovation, à l’enseignement STEM, à la transformation numérique et à l’intelligence artificielle. L’accent sera également mis sur le développement des compétences de vie, de la culture et des arts chez les élèves.

Les autorités éducatives soulignent que l’amélioration de la qualité de l’enseignement ne repose pas uniquement sur les manuels ou les programmes, mais surtout sur la modernisation des méthodes pédagogiques, des modalités d’évaluation et sur le développement de la capacité d’apprentissage autonome des élèves.

Enfin, le ministère a insisté sur le fait que l’unification des manuels ne signifie pas une uniformisation rigide de l’enseignement. Les enseignants et les élèves sont encouragés à recourir à des ressources complémentaires afin d’enrichir les connaissances et de favoriser une approche pédagogique axée sur le développement des compétences plutôt que sur la simple transmission des savoirs.

La mise en œuvre d’un manuel scolaire unique à partir de l’année 2026-2027 devrait ainsi contribuer à rationaliser les contenus, alléger la charge d’apprentissage et améliorer la qualité de l’éducation au Vietnam dans une nouvelle phase de développement.

VNA/CVN