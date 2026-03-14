Documentaire

Mille ans de sênh phách, un voyage artistique au cœur de la sauvegarde du ca trù

À travers le parcours des artisans et des passionnés du ca trù (chant des courtisanes), le documentaire Ngàn năm sênh phách (Mille ans de sênh phách ), réalisé par l’Artiste du Peuple Lê Viêt Huong, rappelle qu’en dépit des aléas de l’histoire, les traditions peuvent renaître dès lors qu’elles sont portées par la reconnaissance et par un engagement collectif en faveur de leur sauvegarde.

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Photo : VOV/CVN

Réalisé par l’artiste du peuple Lê Viêt Huong, Ngàn năm sênh phách (Mille ans de sênh phách) est le seul film documentaire artistique consacré au ca trù. “Sênh phách” désigne les claquettes rythmiques traditionnelles utilisées dans cet art vocal classé au patrimoine mondial, qui aura contribué à forger l’identité culturelle vietnamienne. Le film dresse un panorama du ca trù dans le contexte contemporain, soulignant l’importance d’une mobilisation collective pour en assurer la préservation et le développement.

Mille ans de sênh phách évoque notamment la rencontre marquante entre le professeur Trân Van Khê et la célèbre chanteuse Quách Thi Hô, après le retour du musicologue au Vietnam. Les enregistrements réalisés à cette occasion ont été présentés au Conseil international de la musique, contribuant à faire reconnaître le ca trù comme patrimoine culturel immatériel. Mais lorsque cette reconnaissance est finalement arrivée, nombre d’artisans de cet art étaient déjà très âgés.

"Quand le maître Nguyên Phu De disait +Voilà soixante ans que je n’ai plus touché mon luth, et aujourd’hui je peux enfin le reprendre… mais pour qui jouer ? Qui sait encore écouter et chanter ?+, j’en avais les larmes aux yeux. J’espère que la société tout entière s’unira pour préserver et faire vivre le +ca trù+, cet art précieux que nous ont légué nos ancêtres".

Tel est le message que la réalisatrice, l’Artiste du Peuple Viêt Huong, a souhaité transmettre au public à travers ce documentaire.

Photo : VOV/CVN

D’une durée de 70 minutes, Mille ans de sênh phách entraîne le spectateur dans un véritable voyage à travers l’histoire et les valeurs du ca trù, l’une des formes les plus raffinées de la musique traditionnelle vietnamienne. Le film retrace son âge d’or, ses périodes de déclin, mais aussi les efforts engagés pour lui redonner vie. Au-delà de la dimension historique, il analyse également les composantes essentielles de cet art, telles que le hát nói (chant parlé) ou le chant des ả đào (chant des courtisanes), comme l’explique sa réalisatrice.

"Il s’agit d’un documentaire, mais il comporte aussi une dimension de reconstitution. Par exemple, la naissance du ca trù relève de la légende, nous avons donc recréé l’apparition du luth +đàn đáy+. En revanche, pour les éléments historiques, je me suis appuyée sur les traces laissées par nos ancêtres, c'est-à-dire des ouvrages anciens en caractères sino-vietnamiens ou encore des sculptures conservées dans les pagodes et les maisons communales. À la maison communale de Dông Ngac ou à celle de Vân Dinh, on peut encore voir, trois siècles plus tard, des représentations de musiciens jouant du +đàn đáy+", raconte Viêt Huong.

Dans le film, les séances de chant sont recréées dans leurs espaces d’origine : maisons communales, temples, sanctuaires ou anciennes maisons de chant. La voix des chanteuses s’élève, portée par un luth à trois cordes joué par un musicien, des claquettes jouées par les chanteuses elles-mêmes et un tambour joué par les spectateurs pour marquer leur appréciation de tel ou tel passage de la chanson. Le tout crée une atmosphère à la fois profonde et empreinte d’une élégante solennité.

"Pour que les jeunes générations puissent apprécier le ca trù, il faut le présenter de manière vivante et captivante. Nous avons ainsi recréé une séance de chant de divertissement du début du XXᵉ siècle. Les deux chanteuses chantent réellement, en direct, et non dans une mise en scène artificielle. Ce que nous avons recréé, ce sont surtout les spectateurs d’autrefois, mandarins ou lettrés, dont les gestes d’approbation et les expressions de plaisir deviennent le point d’orgue de la représentation", précise la réalisatrice.

Photo : VOV/CVN

À travers les témoignages d’illustres interprètes tels que Quách Thi Hô, Lê Thi Liêu, Bach Vân ou encore le maître du luth Nguyên Phu De, le film révèle la vie et la passion de celles et ceux qui ont consacré leur existence à préserver cet art.

Pour Mai Tuyêt Hoa, directrice du Centre de préservation et de développement des arts traditionnels, le documentaire permet ainsi de redonner chair à un patrimoine parfois difficile à saisir dans toute son ampleur.

"Avec Mille ans de sênh phách, le +ca trù+ est envisagé dans différentes dimensions d’espace et de temps. En le plaçant dans un environnement multiculturel et en mettant l’accent sur les visages humains, la réalisatrice raconte de manière très originale le +destin du ca trù+. Nous qui travaillons à préserver cet héritage ne pouvons pas toujours en embrasser toute la richesse. Mais grâce à ce film, nous avons l’impression de revivre ce que nos ancêtres ont connu", partage-t-elle.

Le réalisateur Nguyên Khac Hai Hà apprécie pour sa part la singularité de l’œuvre. "Ce n’est pas simplement un film musical. C’est aussi un film historique, doté d’une véritable profondeur culturelle. Il associe la musique à des archives, des interviews et aux analyses de nombreux chercheurs. Ce type de film reste rare au cinéma comme à la télévision. Au-delà de la beauté du +ca trù+, on y découvre une mise en scène très soignée et de précieuses images d’archives consacrées à des figures respectées de cet art. C’est un film remarquable, qui mérite tous nos encouragements", note-t-il.

À travers le parcours des artisans et des passionnés du ca trù, le documentaire rappelle qu’en dépit des aléas de l’histoire, les traditions peuvent renaître dès lors qu’elles sont portées par la reconnaissance et par un engagement collectif en faveur de leur sauvegarde.

VOV/VNA/CVN