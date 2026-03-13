L’art dans le courant global hisse le pavillon vietnamien à la 61e Biennale de Venise

Le Vietnam rejoindra six autres pays pour participer pour la première fois à la 61 e Biennale de Venise, intitulée "In Minor Keys", qui se tiendra du 9 mai au 22 novembre 2026.

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Photo : capture d'écran/CVN

Le pavillon vietnamien accueillera une exposition intitulée "L’art dans le courant global" au palais gothique historique Ca’ Giustinian Faccanon, situé au numéro 5016 du sestiere de San Marco, le cœur battant de Venise depuis sa fondation.

L’exposition, organisée par Dô Tuong Linh, présentera des œuvres de Nguyên Thanh Chuong, Doàn Thi Thu Huong, Bùi Huu Hung, Lê Hoàng Nguyên, et d’autres artistes.

Le pavillon mettra en lumière des perspectives artistiques contemporaines dans le contexte de la mondialisation, où les cultures interagissent et évoluent constamment. Cet événement est perçu comme une étape importante pour le rayonnement de l’art vietnamien sur la scène artistique internationale.

Auparavant, plusieurs artistes vietnamiens s’étaient déjà illustrés à Venise. En 2023, Lê Huu Hiêu est devenu le premier artiste vietnamien à participer à la 60e édition, invité par la Biennale de Venise. Né en 1982 dans la province de Hà Tinh, il vit et travaille actuellement à Hanoi.

En 2021, son exposition en solo "Énergie de l’âme" s’est tenue à l’Arsenal Nord de Venise, occupant près de 1.000 m², sous le commissariat de Chiara Canali.

L’événement a attiré l’attention des médias et des commissaires d’exposition internationaux et constituait la première exposition personnelle d’un artiste asiatique dans ce lieu.

La participation du Vietnam à la Biennale de Venise 2026 est considérée comme une étape majeure pour les beaux-arts du pays. Elle ouvre non seulement des perspectives de dialogue avec la communauté artistique internationale, mais témoigne également de l’intégration croissante de l’art vietnamien sur la scène culturelle mondiale.

Fondée en 1895, la Biennale de Venise est une exposition artistique mondiale incontournable, souvent surnommée les Jeux olympiques des beaux-arts en raison de son ampleur et de son influence sur l’art international.

Organisée tous les deux ans, elle rassemble des centaines d’artistes, de commissaires d’exposition et d’organismes artistiques venus de nombreux pays. Les projets artistiques présentés reflètent les grandes tendances et les enjeux de l’art contemporain à l’échelle mondiale.

La 61e Biennale de Venise proposera des expositions, des installations, des performances et des projets connexes dans toute la cité lagunaire. 99 pays et territoires avaient été invités à participer à cette édition.

VNA/CVN