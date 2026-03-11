Da Nang annonce le calendrier et les tarifs du Festival de feux d’artifice 2026

Le Festival international de feux d’artifice de Da Nang (DIFF) 2026 se tiendra du 30 mai au 11 juillet 2026 sur les rives de la rivière Han.

Cette édition réunira plusieurs des meilleures équipes pyrotechniques mondiales pour des spectacles thématiques, offrant une série de soirées artistiques lumineuses s’étendant sur plus d’un mois.

Selon le calendrier officiel, la soirée d’ouverture du 30 mai, sous le thème "Nature", verra s’affronter les équipes du Vietnam 1 et de la Chine. Le 6 juin, le thème « Heritage » (Héritage) mettra en compétition le Vietnam 2 et la France. Le 13 juin, le thème « Culture » réunira les prestations du Japon et de l’Italie, tandis que le 20 juin, le thème « Creative » (Créativité) verra s’affronter l’Allemagne et Macao (Chine). La soirée du 27 juin, sur le thème « Vision », opposera l’Australie au Portugal.

Les deux équipes les plus performantes se retrouveront pour la grande finale du 11 juillet 2026, intitulée « United Horizons » (Horizons unis).

Selon le comité d’organisation, les tribunes du DIFF 2026 seront installées le long de l’artère Tran Hung Dao, face à la scène sur la rivière Han, comprenant les secteurs VVIP, A VIP, A1, A2, A3 et A4. Les zones VVIP et A VIP se situent en position centrale, au plus près de la scène, tandis que les tribunes A1 et A2 se trouvent de part et d’autre du centre, et les gradins A3 et A4 occupent les extrémités.

Les soirées d’ouverture (30 mai) et de finale (11 juillet) étant les plus attendues, leurs tarifs sont plus élevés que ceux des soirées éliminatoires. Ainsi, la place en tribune VVIP est fixée à 4.000.000 dôngs et celle en A VIP à 2.800.000 dôngs. Les tribunes A1 et A2 sont proposées à 2.000.000 dôngs, tandis que les catégories A3 et A4 constituent les billets standards à 1.500.000 dôngs, la tribune A4 n’étant ouverte à la vente que pour la finale.

Pour les soirées éliminatoires des 6, 13, 20 et 27 juin, les prix sont ajustés à la baisse afin de faciliter l’accès du public. La tribune VVIP est proposée à 3.500.000 dôngs et la tribune A VIP à 2.200.000 dôngs. Les zones A1 et A2 sont vendues à 1.500.000 dôngs, tandis que la catégorie A3 est proposée à 1.000.000 dôngs.

Outre les billets pour les feux d’artifice, le comité d’organisation propose également des formules combinées associant les billets du festival à une expérience à Sun World Ba Na Hills, incluant le téléphérique et un déjeuner buffet. Ces forfaits sont proposés entre 2.300.000 et 3.300.000 dôngs pour les adultes, selon la catégorie de tribune.

Par ailleurs, les passagers de Sun PhuQuoc Airways pourront bénéficier d’offres combinées incluant les billets du DIFF avec des réductions allant jusqu’à 35 %.

Avec un calendrier de compétitions s’étendant sur plusieurs semaines, des thèmes variés et une tarification flexible, le DIFF 2026 devra continuer d’être un point fort de la saison touristique estivale de Da Nang, attirant des centaines de milliers de visiteurs venus admirer des spectacles pyrotechniques de classe mondiale sur les rives de la rivière Han.

VNA/CVN