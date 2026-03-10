À Hanoï, Le Paon danse à travers les cultures et invite à la méditation

Dès les premières notes de musique qui s’élèvent doucement dans le théâtre, la scène se transforme en un paysage onirique où le mouvement remplace les mots et où les émotions s’épanchent à travers la danse.

>> Le ballet d’Eifman de Saint-Pétersbourg devient un phénomène au Vietnam

>> L’Opéra-Ballet de Hô Chi Minh-Ville célèbre la magie de Noël avec un concert exceptionnel

Photo : BTC/CVN

Le ballet Le Paon de Hanoï 2026, créé et chorégraphié par la célèbre danseuse chinoise Yang Liping, a captivé le public de la capitale par son élégante chorégraphie, sa scénographie évocatrice et ses réflexions philosophiques sur la vie et la nature.

Au-delà de son attrait artistique, la venue d’une production internationale d’une telle envergure s’inscrit dans un contexte culturel plus large. Proposer des spectacles de renommée mondiale au Vietnam est de plus en plus perçu comme un élément essentiel des efforts déployés par le pays pour approfondir les échanges et l’intégration culturels internationaux.

Ces initiatives font écho à l’esprit de la Résolution 80 sur le développement de la culture vietnamienne, qui met l’accent sur un engagement culturel mondial proactif, tout en promouvant les valeurs nationales et en absorbant les réalisations culturelles de l’humanité.

Les productions internationales de grande qualité comme Le Paon représentent donc non seulement des événements artistiques, mais aussi des contributions significatives au renforcement du dynamisme culturel et du soft power du Vietnam.

Un voyage poétique au fil des saisons

Structuré en quatre chapitres - Printemps, Été, Automne et Hiver -, le ballet retrace le rythme cyclique de la vie. Chaque saison symbolise une étape de l’existence, de la naissance à la croissance, puis au déclin et à l’éphémère renaissance.

Au cœur du récit se dresse la figure symbolique du paon, à la fois oiseau et être humain. Par des mouvements fluides et des gestes expressifs, les danseurs évoquent la beauté et la fragilité du vivant, invitant le public à méditer sur l’amour, la nature et l’essence de la vie.

Photo : BTC/CVN

La chorégraphie gracieuse se fond harmonieusement avec la musique, les lumières et la conception visuelle, transformant la scène en un tableau vivant, débordant de couleurs et d’images poétiques.

Le public est resté presque silencieux pendant toute la représentation, absorbé par le récit visuel qui se déroulait. Lorsque le rideau est finalement tombé, la salle a éclaté en applaudissements nourris.

"C’était absolument magnifique et profondément émouvant", a déclaré Minh Hang, une habitante de Hanoï qui assistait à la représentation. "La chorégraphie, les costumes et l’atmosphère étaient époustouflants".

L’esprit du paon

À 68 ans, Yang Liping apparaît encore sur scène dans le chapitre d’Hiver - peut-être le moment le plus symbolique de toute la production.

Dans ce chapitre, la scène se transforme en un paysage glacé. Au milieu des tourbillons visuels évoquant la neige, le paon émerge et danse seul, incarnant la résilience, l’éveil et la renaissance. La séquence, à la fois intime et puissante, reflète l’attachement indéfectible de l’artiste à la danse.

Souvent surnommée la "Princesse Paon" de Chine, Yang Liping est issue de l’ethnie minoritaire Bai à Dali, dans la province du Yunnan, au sud-ouest de la Chine. Ayant grandi dans une culture où la musique, les festivals et la danse font partie intégrante du quotidien, elle a développé un langage artistique singulier en dehors du système de formation académique traditionnel.

Photo : BTC/CVN

Créé en 2012, Le Paon est largement considéré comme le point culminant de sa carrière artistique et a rapidement acquis une renommée internationale.

Une nouvelle version, lancée en 2022, a encore amplifié l’ampleur et l’esthétique scénique du spectacle, intégrant des technologies visuelles modernes tout en préservant l’essence de la chorégraphie originale. Depuis, le ballet a été présenté dans de nombreuses villes à travers le monde, totalisant des milliers de représentations.

L’art comme pont culturel

Les représentations à Hanoï ont mobilisé près de 70 danseurs et techniciens, et le matériel scénique, les costumes et les accessoires ont été transportés au Vietnam afin de préserver les standards artistiques originaux de la production.

Des mois de préparation et de coordination entre partenaires vietnamiens et internationaux ont été nécessaires pour présenter ce spectacle dans la capitale, témoignant du professionnalisme croissant des collaborations artistiques d’envergure.

Pour le public, le ballet a offert non seulement une soirée de divertissement artistique, mais aussi une occasion unique d’assister à un spectacle de danse de renommée mondiale sans quitter le pays - une expérience qui contribuera à positionner Hanoï comme une destination artistique émergente dans la région.

Les productions internationales telles que Le Paon mettent en lumière le rôle de l’art comme langage universel. Par-delà les frontières et les différences culturelles, la danse devient un puissant vecteur de connexion, de compréhension et de dialogue entre les cultures.

VNA/CVN