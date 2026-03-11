Le Vietnam participe au 6e Festival international du livre et de la culture au Laos

Des représentants vietnamiens participent au 6 e Festival international du livre et de la culture, qui se tient à l’Université nationale du Laos à Vientiane du 10 au 15 mars.

Photo : VNA/CVN

Sous le thème "Les livres relient les cultures", cet événement contribue non seulement à promouvoir la lecture auprès des étudiants et du grand public, mais aussi à promouvoir les échanges culturels et la cohésion sociale.

Le Vietnam dispose de trois stands présentant près de 200 ouvrages bilingues (lao et vietnamien) couvrant un large éventail de sujets, allant de la vie des présidents Hô Chi Minh et Kaysone Phomvihane aux questions politiques, socio-économiques, éducatives, scientifiques et technologiques, culturelles et artistiques.

Cette initiative de diplomatie culturelle vise à diffuser les connaissances et à renforcer l’amitié étroite entre les deux pays, garantissant ainsi sa pérennité pour les générations futures.

À cette occasion, l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm, a offert aux invités des ouvrages commémoratifs consacrés aux présidents Hô Chi Minh, Kaysone Phomvihane et Souphanouvong, réaffirmant ainsi les liens étroits unissant les secteurs de l’édition des deux pays.

Avec 75 stands tenus par 59 organisations participantes, l’événement devrait attirer plus de 20.000 visiteurs et contribuer significativement à la promotion de la lecture et à l’édification d’une société apprenante au Laos.

VNA/CVN