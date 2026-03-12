De Budapest à Hanoï en dialogue symphonique

Une soirée de musique et d’opérette hongroises promet un moment culturel exceptionnel à Hanoï le 17 mars, avec un concert unique réunissant des artistes hongrois et vietnamiens.

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Intitulé "Hongrie - Vietnam : Un dialogue symphonique", le concert mettra en vedette le pianiste László Váradi, la soprano Dalma Süle et le ténor hongrois d’origine vietnamienne Ninh Duc Hoàng Long. Ils interpréteront des œuvres de compositeurs hongrois de renommée internationale tels que Franz Liszt et Béla Bartók.

Si Franz Liszt est célébré comme un maître du piano, reconnu pour la richesse de son langage musical et sa technique virtuose, Béla Bartók est considéré comme un pionnier du mélange de musique classique et d’éléments folkloriques d’Europe centrale, créant ainsi un style original et moderne.

Le pianiste de renom László Váradi a remporté de nombreux prix lors de concours internationaux de piano, tels que le Concours international de piano Novak-Czikker (2011), le Concours national de piano Ferenczy György et le Concours international de piano Chopin.

Il a reçu des distinctions honorifiques pour son excellence, notamment le Prix Junior Prima, le Prix spécial du concours Virtuosos Talent Show pour musiciens classiques et le Prix spécial de la Philharmonie de Hongrie.

Ninh Duc Hoàng Long est diplômé d’un master d’interprétation lyrique de l’Académie de musique Liszt Ferenc de Budapest, l’une des plus prestigieuses écoles de musique d’Europe.

Parmi ses nombreuses récompenses, on compte le premier prix du IXe Concours international de chant Simandy József et le premier prix du concours télévisé hongrois de musique classique Virtuózok.

Dalma Süle est reconnue pour sa voix raffinée, sa musicalité et son jeu d’actrice. Elle a obtenu son master d’interprétation lyrique à l’Académie Liszt de Budapest en 2021 avec le mono-opéra de Poulenc, La Voix humaine, dans des circonstances exceptionnelles dues à la crise sanitaire.

Les solistes seront accompagnés par le Sun Symphony Orchestra (SSO). Ce concert promet une expérience artistique raffinée et émouvante, faisant revivre l’esprit, l’identité et l’âme de la Hongrie à travers des chefs-d’œuvre intemporels de la musique classique.

Le concert "Hongrie - Vietnam : Un dialogue symphonique" est organisé par l’ambassade de Hongrie au Vietnam à l’occasion de la Fête nationale de la Hongrie.

VNA/CVN