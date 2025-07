Mettre en œuvre trois "accélérations" pour une croissance d’au moins 8%

En conclusion de la réunion gouvernementale mensuelle de juin et de la visioconférence nationale entre le gouvernement et les collectivités locales tenue le 3 juillet, le Premier ministre Pham Minh Chinh a réaffirmé la volonté de maintenir fermement l’objectif d’une croissance d’au moins 8%, tout en assurant la stabilité macroéconomique, la protection sociale, l’amélioration des conditions de vie de la population, la préservation d’un environnement propre et durable, la stabilité politique et sociale, la défense de la souveraineté nationale et le renforcement de l’intégration internationale.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a mis l’accent sur trois "accélérations" majeures : accélérer la mobilisation de l’investissement total de la société, avec une hausse de 11 à 12% par rapport à 2024, pour soutenir une croissance d’au moins 8% ; accélérer le décaissement des investissements publics, avec pour objectif d’en exécuter 100% d’ici le 31 décembre 2025 ; et accélérer l’élimination des logements précaires, en achevant celle destinée aux personnes méritantes avant le 27 juillet et à l’échelle nationale avant le 30 août, tout en dépassant l’objectif de construction de 100.000 logements sociaux en 2025.

Le Premier ministre a souligné la nécessité d’appliquer strictement les résolutions et conclusions du Bureau politique, ainsi que les directives du gouvernement et du chef du gouvernement concernant la réorganisation des unités administratives et la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux.

"Il faut garantir un traitement fluide des procédures administratives pour les citoyens et les entreprises ; ne laisser personne sans nourriture ni vêtements ; assurer les soins de santé, les consultations et les traitements médicaux pour tous ; et veiller à ce qu’aucun projet en cours dans les localités ne soit interrompu", a-t-il souligné.

Il a demandé aux ministères, organismes et localités de mettre en œuvre de manière proactive et flexible des mesures pour s’adapter à la politique douanière réciproque des États-Unis, en y voyant une opportunité de diversifier les marchés, les produits et les chaînes d’approvisionnement, et de construire une économie indépendante et autonome, associée à une intégration internationale proactive, approfondie, substantielle et efficace.

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, il a insisté sur la nécessité d’accorder une attention accrue aux domaines de la culture, de la protection de l’environnement, de la prévention des catastrophes naturelles et de l’adaptation au changement climatique...

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est déclaré convaincu qu’après cette conférence à caractère historique - la première depuis la mise en œuvre officielle du modèle d’administration locale à deux niveaux -, les orientations et instructions transmises directement du niveau central jusqu’aux communes et quartiers seront bien assimilées et mises en œuvre de manière efficace, apportant des bénéfices concrets aux citoyens, aux entreprises et à l’ensemble de la société.

VNA/CVN