Francophonie : l'éducation, fabrique de citoyens

Placée sous le thème inspirant "Je m'éduque, donc j'agis", la Journée internationale de la Francophonie 2025 a été solennellement célébrée le 20 mars à Hanoï, au Temple de la Littérature (Van Miêu - Quôc Tu Giam), symbole incontournable de l’éducation au Vietnam. En plus des valeurs universelles de paix, de solidarité, de coopération et de respect de la diversité culturelle, la cérémonie a également mis à l'honneur le dévouement des enseignants de français qui, animés d'une passion inébranlable, œuvrent sans relâche pour transmettre la langue de Molière aux Vietnamiens francophiles.

L'événement a vu la présence de Nguyên Thúy Anh, membre du Comité central du Parti et présidente de la Section vietnamienne au sein de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), ainsi que d’Edgar Doerig, représentant de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour l’Asie et le Pacifique, aux côtés des représentants des ambassades, délégations et institutions francophones au Vietnam.

Pour la première fois, les francophones et francophiles à Hanoï se sont réunis dans une ambiance conviviale, au sein d’un espace historique et culturel du Temple de la Littérature. Le choix de ce lieu emblématique de l’éducation du Vietnam est effectivement approprié au thème de la Francophonie cette année "Je m’éduque, donc j’agis", ce qui revêt "une signification profonde", soulignant "le rôle essentiel de l’éducation et de l’action pour accéder au vaste patrimoine de connaissances et à la diversité culturelle de l’espace francophone", a affirmé le vice-ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Dô Hùng Viêt, dans son allocution d’ouverture.

Selon lui, l’éducation représente la clé qui ouvre les portes des innombrables opportunités offertes par la science, la technologie, l'innovation et la transition numérique. Elle est le levier indispensable pour libérer notre plein potentiel et nourrir notre progression collective. "Malgré les défis, nous avons pris la décision, dès cette année, de supprimer les frais de scolarité pour tous les élèves des écoles publiques", a annoncé le diplomate. D’ajouter aussi que l'éducation reste "une des premières priorités", afin de "bâtir un espace francophone dynamique et prospère".

À cette occasion, le vice-ministre a exprimé sa profonde reconnaissance de la Représentation de l’OIF pour l’Asie-Pacifique, le Groupe des ambassades, délégations et institutions francophones (GADIF) au Vietnam ainsi que des corps diplomatiques, pour "le développement du système d’éducation" du pays. Il a également salué le dévouement des enseignants des établissements qui se sacrifient pour le rayonnement de la langue de Molière au Vietnam.

De son côté, M. Doerig a hautement apprécié "l'engagement fort du Vietnam en faveur de l'éducation", illustré par cette dispensation intégrale des frais de scolarités. Il a aussi mis en avant la nouvelle programmation de l’OIF pour la période 2024-2027, qui valorise la langue française au service de l'éducation et de la culture, la langue française au service de la bonne gouvernance et la langue française au service de l'économie et du développement durable.

Dans ce sens, la cérémonie a honoré les contributions précieuses de Dinh Hông Vân, enseignant du français, ancien doyen du Département du français de l’Universités de langues et d’études internationales, relevant de l’Université nationale de Hanoï. Ce professeur qui a consacré toute entière de sa carrière professionnelle pour la langue de Molière s’est décerné le Prix d’honneur du GADIF.

"Enseigner une langue, c'est bien plus que transmettre des règles de grammaire ou de vocabulaire. C'est ouvrir des portes vers une culture, une littérature, une façon de penser et de voir le monde. Et vous avez, chers professeurs, excellé dans cet art délicat. Au-delà de la langue, vous avez partagé votre amour pour la francophonie dans toute sa diversité et sa richesse", telles étaient les belles paroles adressées par Pierre Du Ville, délégué général Wallonie-Bruxelles et président du GADIF, à M. Hông Vân.

Quant à lui, ce professeur du français n’a pas caché son enthousiaste et sa joie éclatante, en soulignant que "ce prix n’est pas seulement" pour lui-même. "Je suis un simple représentant pour recevoir cette reconnaissance du GADIF pour tout ce que notre université, notre département de français, nos collègues, nos étudiants et ma famille ont pu faire pour la francophonie", a-t-il exprimé.

Aussi dans le cadre de la cérémonie, les invités ont eu l’occasion d’admirer le spectacle de projection 3D intitulé "Essence de la sagesse" (Tinh hoa dao hoc), une immersion fascinante à la rencontre des figures emblématiques incarnant les valeurs intemporelles de la sagesse vietnamienne.

