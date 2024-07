Commerce extérieur

Les rentrées budgétaires en hausse de 8,4% au premier semestre

Les rentrées budgétaires de l'État provenant du commerce extérieur du Vietnam ont atteint 200.460 milliards de dôngs (8,35 milliards d'USD) au premier semestre 2024, soit 53,5% de l'objectif et en hausse de 8,4% sur un an, a déclaré le Département général des douanes du Vietnam mardi 9 juillet.

Photo : VNA-Canva/CVN

Cette solide performance s’est produite dans un contexte d’augmentation du commerce international. Le chiffre d’affaires total du commerce extérieur du Vietnam a atteint 369,62 milliards d'USD au cours de cette période, en hausse de 16% par an.

Les exportations ont augmenté à un rythme légèrement plus lent que les importations, de 14,9% à 190,73 milliards d'USD. Les importations, en revanche, ont bondi de 17,3% à 178,88 milliards d'USD, générant un excédent commercial de 11,85 milliards d'USD.

Le directeur général du Département général des douanes du Vietnam, Nguyên Van Can, a souligné plusieurs tâches clés pour le reste de cette année. Il s’agit notamment d’atteindre les objectifs de recettes budgétaires, de lutter contre la criminalité, la contrebande et la fraude commerciale, en généralisant l'usage des outils numériques aux postes frontaliers et en renforçant la discipline dans le service public.

Pour 2024, l'Assemblée nationale a assigné au Département général des douanes du Vietnam l'objectif de collecter 375.000 milliards de dôngs pour les caisses de l'État, dont 204.000 milliards provenant des activités d'import-export.

VNA/CVN