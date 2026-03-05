Mesures d’urgence pour assurer la sécurité des touristes vietnamiens au Moyen-Orient

Face à l’escalade des tensions au Moyen-Orient, qui a entraîné de multiples reports et annulations de vols, le secteur du tourisme vietnamien a rapidement activé un dispositif d’intervention d’urgence afin de garantir la sécurité des voyageurs.

Cette instabilité géopolitique a provoqué d’importantes perturbations à l’échelle internationale, laissant de nombreux touristes dans l’incertitude.

Photo : ND/CVN

Dès les premiers signes de conflit, l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam a publié, le 2 mars, une directive officielle. Ce document impose aux agences de voyages internationales de suivre en temps réel l’évolution de la situation et de suspendre immédiatement l’organisation de circuits vers les zones de conflit, conformément aux recommandations du ministère des Affaires étrangères.

Les autorités ont également insisté sur la nécessité pour les voyagistes de maintenir une communication constante avec leurs partenaires locaux et les représentations diplomatiques vietnamiennes afin d’assurer la sécurité des groupes encore présents sur place et de mettre en œuvre les mesures de protection consulaire nécessaires.

Le 3 mars, le Département du tourisme de Hanoï a adressé un document officiel aux agences de voyages de la capitale, leur demandant de réexaminer les programmes de voyage déjà signés ou prévus vers cette région. Cette mesure vise à engager des négociations pour reporter ou annuler les séjours, ou encore modifier les itinéraires, tout en garantissant les droits légitimes des clients.

Ces initiatives sont perçues comme opportunes et essentielles pour limiter les risques et maintenir la confiance des voyageurs ainsi que des partenaires internationaux dans un contexte mondial particulièrement instable.

Le Moyen-Orient s’est imposé ces dernières années comme une destination prisée des touristes vietnamiens, attirés par des infrastructures modernes et des expériences culturelles uniques, tout en servant de carrefour stratégique vers l’Europe et l’Afrique. Toutefois, la montée des tensions militaires a contraint les acteurs du secteur à faire preuve d’une grande capacité d’adaptation.

