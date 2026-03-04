Les entreprises vietnamiennes promeuvent le tourisme à l'ITB Berlin 2026

Près de 80 entreprises vietnamiennes présentent leurs produits et services touristiques à l'ITB Berlin 2026, qui se tient en Allemagne du 3 au 5 mars.

>> Le Vietnam participe au plus grand salon mondial du voyage en Allemagne

>> ITB Berlin 2025 : le Vietnam met en avant son tourisme durable

>> Le Vietnam présente ses potentiels touristiques au salon ITB Berlin 2025

>> Saigontourist booste l’attractivité du tourisme vietnamien en Europe

Photo : VNA/CVN

Le stand du Vietnam se distingue par ses stands spacieux et visuellement attrayants, mettant en valeur les produits phares des entreprises ainsi que des symboles culturels vietnamiens tels que des maquettes de cyclo-pousse et des ao dai traditionnels. Un stand de cuisine vietnamienne attire de longues files d'attente, apportant une touche originale aux efforts de promotion touristique du pays.

Vietnam Airlines participe notamment à ce salon international du tourisme afin de promouvoir sa marque et de renforcer l'attractivité du Vietnam comme destination prometteuse pour les voyageurs européens, en particulier allemands.

La compagnie aérienne a enregistré des performances record en 2025, avec un bénéfice de 8.500 milliards de dôngs (près de 324,2 millions de dollars), un record en 30 ans d'existence. Ses bureaux de représentation européens, notamment en Allemagne - son principal marché dans la région avec 17 vols hebdomadaires entre les deux pays - ont connu une forte croissance.

Cao Chinh Miên, représentant en chef de Vietnam Airlines en Allemagne, a souligné l'avantage concurrentiel de la compagnie, seule à proposer des vols directs depuis plusieurs grands aéroports européens vers le Vietnam. Forte de cet atout, la compagnie renforce sa connectivité et développe ses partenariats en Allemagne et dans toute l'Europe lors de ce salon.

Le groupe hôtelier Vinpearl mise sur la diversification de sa clientèle grâce à des séjours balnéaires et des offres touristiques tout compris.

Hai Nguyen, responsable du développement commercial chez Vinpearl, a indiqué que l'entreprise adapte son offre à une demande variée, allant des séjours de retraite et des vacances de longue durée pour les seniors français et espagnols aux escapades hivernales pour les jeunes voyageurs d'Europe du Nord. L'événement intègre également des éléments culturels locaux et met en valeur la gastronomie vietnamienne afin de renforcer son attractivité.

Pour la première fois, l'Association vietnamienne de la culture et du tourisme en Europe a coordonné la participation de 21 entreprises vietnamiennes.

Cependant, les tensions persistantes au Moyen-Orient ont empêché environ 10% des entreprises inscrites de participer en raison d'annulations de vols et de perturbations du trafic aérien, ce qui a légèrement terni l'ambiance de l'événement par rapport aux années précédentes, a déclaré Trinh Viêt Dung, membre du conseil d'administration de l'association.

VNA/CVN