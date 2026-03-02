Renouveler la stratégie de promotion : un levier décisif pour l’essor du tourisme vietnamien

L’année 2025 a marqué un tournant majeur pour le tourisme vietnamien. Pour la première fois, le pays a franchi le seuil des 21 millions de visiteurs internationaux, avant d’enregistrer 2,5 millions d’arrivées dès le premier mois de 2026.

Photo : VNA/CVN

Ces performances remarquables ne traduisent pas uniquement la reprise dynamique du marché mondial, mais surtout l’efficacité d’une refonte profonde des stratégies de promotion et de communication des destinations.

Selon l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, ces résultats confirment que le tourisme demeure l’un des moteurs les plus dynamiques de l’économie nationale, consolidant progressivement son rôle de pilier de la croissance. Ce succès est le fruit d’une approche stratégique, proactive et ciblée, inscrite dans une vision de long terme.

En 2025, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en coordination avec l’Administration nationale du tourisme, a mis en œuvre un vaste programme de relance afin de tirer pleinement parti de la politique de visas assouplie adoptée par le gouvernement. Désormais, la promotion touristique ne se limite plus à la diffusion d’images attractives ; elle s’intègre dans une stratégie globale visant à renforcer la compétitivité des destinations, à diversifier les marchés émetteurs et à attirer une clientèle à forte valeur ajoutée. Le partenariat public-privé a également été renforcé, permettant de mobiliser des ressources sociales accrues et d’amplifier l’impact des campagnes de promotion.

L’un des axes novateurs de cette stratégie consiste à associer étroitement tourisme, culture, arts et grands événements diplomatiques. L’image du Vietnam a ainsi bénéficié d’une visibilité accrue lors d’événements internationaux de premier plan tels que le Festival de Cannes ou Sommet P4G, véhiculant le message d’une destination sûre, hospitalière, riche d’identité culturelle et de plus en plus attractive en termes d’expériences.

Parallèlement, le Vietnam a consolidé sa présence dans les grands salons et forums touristiques mondiaux, notamment l’ITB Berlin, le WTM London et le Travex. Ces plateformes constituent des espaces stratégiques permettant aux entreprises vietnamiennes d’établir des partenariats directs, de capter les nouvelles tendances et d’élargir leurs réseaux dans un contexte de concurrence internationale accrue.

Photo : VNA/CVN

Sur le plan national, la série d’événements organisée dans le cadre de l’Année nationale du tourisme 2025 à Huê, ainsi que des salons majeurs tels que l’VITM Hà Nôi et l’ITE de Hô Chi Minh-Ville, a suscité un fort engouement, attirant un large public de visiteurs et de professionnels. Les activités de promotion s’articulent de plus en plus étroitement avec la diplomatie culturelle et les échanges entre peuples, contribuant à rehausser l’image et le positionnement du tourisme vietnamien sur la scène internationale.

Le numérique constitue un autre pilier stratégique. Le portail vietnam.travel s’est hissé au deuxième rang en Asie du Sud-Est, témoignant d’une modernisation réussie des contenus et des méthodes de communication adaptées aux attentes du marché mondial. Ces efforts ont été salués par plusieurs distinctions internationales prestigieuses en 2025, renforçant davantage la notoriété de la marque touristique vietnamienne.

Pour 2026, le secteur ambitionne d’accueillir 25 millions de visiteurs internationaux et 150 millions de touristes domestiques. Pour la première fois, un programme global de promotion touristique a été officiellement présenté, intégrant l’ensemble des initiatives des autorités centrales, des collectivités locales et des entreprises, illustrant une volonté d’unité stratégique et de synergie sectorielle. Seize activités promotionnelles à l’étranger seront menées au niveau central, vingt et une par les localités et trente-neuf avec la participation d’entreprises et de grands groupes économiques.

Forte des acquis de 2025, la transformation de la stratégie promotionnelle s’affirme désormais comme un levier décisif. Elle crée les conditions nécessaires pour permettre au tourisme vietnamien de poursuivre son essor, d’affirmer son statut de secteur économique clé et de diffuser, à l’échelle internationale, les valeurs culturelles nationales ainsi que la puissance douce du Vietnam dans une nouvelle ère de développement durable et ambitieux.

VNA/CVN