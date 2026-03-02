Le nouvel atout compétitif du tourisme vietnamien : la gastronomie

Dans le paysage touristique mondial, la cuisine devient un "langage" essentiel pour définir l’image d’un pays. Fort d’une culture culinaire riche et identitaire, le Vietnam s’efforce de transformer cet héritage en un véritable atout national pour attirer les visiteurs internationaux.

Photo : VNA/CVN

Selon l'Association mondiale du voyage culinaire (WFTA), plus de 80 % des voyageurs internationaux considèrent la découverte des saveurs locales comme l’objectif principal de leur séjour. En moyenne, les dépenses liées à la table représentent 30 % du budget total d'un voyage.

Ces dernières années, la cuisine vietnamienne a été distinguée par de nombreux prix prestigieux. Les World Culinary Awards ont sacré le Vietnam "Meilleure destination culinaire d'Asie 2025". Parallèlement, Hanoï a reçu le titre de "Meilleure ville culinaire émergente d'Asie", tandis que Hô Chi Minh-Ville s’est classée au 4e parmi les 20 meilleures villes du monde pour se nourrir selon le magazine britannique Time Out. Des spécialités comme banh mi, nem ou café figurent régulièrement en tête des classements de référence tels que Taste Atlas ou CNN Travel.

Des entreprises de voyage estiment que la gastronomie représente un avantage concurrentiel majeur du tourisme vietnamien. Les circuits gourmands (food tours) sont désormais conçus comme des produits indépendants. Au-delà du goût, chaque plat raconte une histoire, reflétant l'histoire et les coutumes locales.

Des villes comme Hai Phong ont déjà lancé des cartes culinaires numériques, tandis que Quang Ninh, Nam Dinh et Hue organisent des festivals d'envergure pour promouvoir leurs spécialités.

Cependant, les experts soulignent que le défi ne réside plus dans la qualité des plats, mais dans la capacité du pays à standardiser cette offre et à investir massivement dans une stratégie nationale.

Photo : VNA/CVN

Si les ressources culinaires sont abondantes, l'humain reste le pilier de cette stratégie. L'Association du tourisme du Vietnam (VITA) a fait de 2025 une année charnière pour la professionnalisation du secteur. Des événements nationaux, comme le Festival du banh mi 2025 et la première Journée des nouilles de riz vietnamiennes, ont contribué à renforcer la visibilité de la gastronomie vietnamienne. Des chefs vietnamiens ont également remporté des médailles lors de concours internationaux.

La VITA a mis en place un système de titres pour les "Artisans culinaires" (cuisine, pâtisserie, boissons). Selon son président Vu Thê Binh, ces distinctions visent un double objectif : préserver le patrimoine et répondre aux standards internationaux. Ces critères évaluent non seulement la technique, mais aussi les connaissances historiques et les règles de sécurité alimentaire.

Pour les agences de voyage comme Vietravel, l’avenir du secteur dépend de la coopération entre l'État, les entreprises et les artisans, ainsi que d'une formation adaptée. L'objectif est de faire de chaque repas un souvenir durable qui incite les voyageurs à revenir.

En s'appuyant sur trois piliers - l'héritage traditionnel, l'industrie des services et la certification des talents - le Vietnam ambitionne de faire de sa table un symbole mondial du tourisme.

VNA/CVN