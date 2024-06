Le président Tô Lâm félicite des journalistes chevronnés

>> Exposition de peintures "99" à l'occasion de la Journée de la presse révolutionnaire du Vietnam

>> La presse doit être consciente de sa mission pour créer une grande synergie pour la révolution

>> Le Musée de la presse vietnamienne, quatre ans et tout ardent

Photo : VNA/CVN

Le président Tô Lâm a rencontré Hô Tiên Nghi, ancien assistant du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et ancien directeur général de l'Agence Vietnamienne d'Information; Hà Dang, ancien chef de la Commission centrale de l'idéologie et de la culture ; Vu Van Hiên, ancien directeur général de la Télévision du Vietnam; et Phan Quang, ancien président de l'Association des journalistes vietnamiens et ancien directeur général de la Voix du Vietnam.

En formulant ses meilleurs vœux à ces journalistes chevronnés à l'occasion de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne, Tô Lâm a affirmé que le Parti et l'État reconnaissaient les contributions des journalistes au développement de la presse, ainsi qu'à l'édification et à la défense nationales.

De leur côté, les journalistes ont félicité Tô Lâm pour sa récente nomination au poste de président de la République, tout en exprimant leur conviction qu'il contribuerait davantage à l'édification et au développement du pays, pour l'intérêt du peuple.

Ils ont promis de continuer de promouvoir la tradition du journalisme révolutionnaire, de participer à l'éducation de la jeune génération et de contribuer activement au développement national.

VNA/CVN