Rapatriement des restes de soldats vietnamiens tombés au Laos

Une cérémonie a eu lieu mardi 18 juin dans la province d'Oumdomxay, pour rapatrier les restes de douze soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au champ d’honneur dans six provinces du Nord du Laos qui sont Oudomxay, Xayabouly, Luang Namtha, Luang Prabang, Bokeo và Phongsaly.

Photo : VOV/CVN

La cérémonie s'est déroulée en présence de représentants du gouvernement du Laos et de la province lao d’Oudomxay, ainsi que du Comité directeur pour la recherche, le rassemblement et l'identification des restes des soldats morts (Comité directeur 515) de la IIe zone militaire. Les participants ont offert de l'encens et des fleurs en hommage aux martyrs .

S’exprimant lors de la cérémonie, le général de brigade Sivon Sayavong, directeur de la Police de la province d'Oumdomxay, a affirmé que les nobles sacrifices des soldats volontaires et des experts militaires vietnamiens ont grandement contribué à aider le peuple lao à accéder à la liberté et à établir la République démocratique populaire lao.

Au nom du gouvernement et du peuple de ces six provinces du Nord du Laos, le général de brigade Sivon Sayavong a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement et au peuple vietnamien pour leur attention et leur aide inestimable au Laos pendant la période de lutte pour la libération du pays dans le passé, ainsi que dans la défense, l’édification et le développement du pays aujourd'hui.

Il s’est déclaré convaincu que dans les années à venir, les deux parties continueront à déployer des efforts inlassables pour consolider, cultiver et fortifier la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre les deux Partis et États.

De son côté, le général de brigade Nguyên Hông Thai, chef du Comité directeur 515 de la IIe zone militaire, a déclaré que l'équipe de recherche et de collecte des dépouilles de la IIe zone militaire avait fouillé et récupéré les restes de 1.836 soldats volontaires et experts vietnamiens et les avait remis à 25 villes de provinces du Vietnam, dont 387 ont pu être identifiés.

Au cours de la deuxième période de la saison sèche 2023-2024, la force spéciale de la IIe zone militaire a exhumé les restes de douze soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au champ d’honneur dans le district de Ngoi, province de Luang Prabang.

La cérémonie de commémoration et d’enterrement de ces douze soldats volontaires et experts vietnamiens aura lieu le 19 juin au cimetière des martyrs de Tong Khao, province de Diên Biên (Nord-Ouest).

VNA/CVN