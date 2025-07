Chine

Les autorités de Shanghaï ont évacué 280.000 personnes à cause de puissantes averses

Les autorités de Shanghaï ont provisoirement placé plus de 280.000 personnes dans des zones sécurisées à cause de puissantes averses, qui frappent la municipalité chinoise à cause du typhon Co-May. C'est ce qu'a signalé la Télévision centrale de Chine (CCTV).