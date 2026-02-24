La frégate lance-missiles Quang Trung - 016 en route vers l’Australie pour l’exercice Kakadu 2026

La frégate lance-missiles Quang Trung - 016 , relevant de la brigade 162 de la IV e Région navale, a quitté le port de Cam Ranh le 23 février à destination de Sydney afin de participer à la Revue navale internationale commémorant le 125 e anniversaire de la Marine royale australienne, ainsi qu’à l’exercice naval multilatéral Kakadu 2026.

Photo : QDND/CVN

Ce déploiement s’inscrit dans la mise en œuvre des orientations du Parti et de l’État vietnamiens, ainsi que des directives de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense en matière d’intégration internationale et de diplomatie de défense.

La participation à ces événements vise à renforcer la coordination face aux défis communs de la sécurité maritime, à approfondir la confiance et la compréhension mutuelles et à promouvoir la coopération entre les marines participantes, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement de la région et au-delà.

Cette mission répond également à l’invitation des forces australiennes et s’inscrit dans la dynamique de consolidation des relations d’amitié et de coopération bilatérales, conformément au partenariat stratégique global Vietnam - Australie.

Ce voyage offre un entraînement de longue durée précieux, contribuant à améliorer les capacités de commandement et de coordination, la préparation au combat et la maîtrise de l'utilisation des armes et des équipements techniques lors de déploiements prolongés en mer, tout en développant l'expérience des engagements multilatéraux.

Photo : QDND/CVN

Durant son escale en Australie, la frégate lance-missiles et les délégations qui l’accompagnent prendront part à l’ensemble des activités prévues dans le cadre de la Revue navale internationale et de Kakadu 2026, notamment les événements portuaires tels que la cérémonie d’ouverture, les conférences des chefs de marine, les réunions de planification des phases en mer, ainsi que des entraînements conjoints, des échanges sportifs et culturels, des visites du patrimoine local et des réceptions à bord.

Organisé par l’Australie depuis 1993, Kakadu est un exercice naval multilatéral bisannuel de premier plan. Il s’agira de la deuxième participation d’un navire de la marine vietnamienne à cet exercice, après celle du navire 18 de la brigade 171 (IIe Région navale) à Kakadu 2024 à Darwin, une première historique pour la Marine populaire vietnamienne.

Avec sa participation à Kakadu 2026 à Sydney, le Quang Trung - 016 s’apprête à réaliser le plus long voyage jamais effectué par la marine populaire vietnamienne, parcourant plus de 11.000 milles nautiques en environ 60 jours.

VNA/CVN