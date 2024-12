Mê Linh célèbre son patrimoine floral lors de son 2e festival des fleurs

>> Un large éventail d'activités culturelles au 10e Festival des fleurs de Dà Lat

>> Bên Tre : de nombreuses activités au Festival des fleurs et des ornements de Cho Lach 2025

>> Découvrez le charme d'un voyage ferroviaire royal à bord de La Reine de Dà Lat

Photo : Viên Minh/CVN

Cette manifestation, qui se déroulera jusqu’au 29 décembre, met en valeur le riche patrimoine horticole de la région sous le thème "Mê Linh est brillante de fleurs".

L’événement rassemble les meilleurs artisans floraux du district, présentant plus de 50 variétés de roses, comme l’a souligné une représentante de la ferme Duy Long.

Photo : Viên Minh/CVN

"Notre ferme présente aujourd’hui une collection comprenant une cinquantaine de rosiers d’exception et près de 3.000 plants en pot. Parmi nos variétés, on retrouve notamment la rose Notre-Dame et la neige d’été. Ce festival est une vitrine idéale pour faire découvrir la richesse florale de Mê Linh et attirer les visiteurs, contribuant ainsi à valoriser notre patrimoine horticole", nous dit-elle.

VOV/VNA/CVN