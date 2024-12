Sous l’ancienne citadelle de Luy Lâu, un fabuleux centre de fonderie de bronze

>> Renaissance de l’ancienne céramique de Luy Lâu à Bac Ninh

>> Le tambour de bronze, l’invention des Viêt anciens

>> Les secrets de l’ancienne citadelle de Luy Lâu se dévoilent

Photo : MNH/CVN

Les résultats préliminaires des fouilles ont été communiqués par le Musée national d’histoire du Vietnam et le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme de la province de Bac Ninh.

Parmi les artefacts archéologiques découverts figurait un grand moule extérieur de la face du tambour, avec des motifs floraux décoratifs complets du centre du tambour jusqu’au bord extérieur, ainsi que des pièces de moule du corps et des pieds du tambour.

C’est la première fois qu’une collection importante d’objets de la dynastie des Trân (1225-1400) est découverte. Les objets ont été dispersés dans les couches supérieures du site, ce qui indique que la zone de la citadelle de Luy Lâu a été utilisée pendant une période prolongée sous la dynastie des Trân.

Selon les résultats des fouilles, les experts ont confirmé que Luy Lâu était un important centre de métallurgie et de moulage du bronze. Cela en révélera davantage sur les techniques de moulage des tambours en bronze de l’ancien Vietnam et sur l’influence de la culture Dông Son tout au long de l’histoire du pays.

Les experts ont déclaré qu’il était crucial de continuer à fouiller et à rechercher ce site d’atelier dans l’ancienne citadelle de Luy Lâu pour acquérir une compréhension approfondie des activités liées à la métallurgie et à la fonte du bronze dans cette région.

Luy Lâu est une ancienne forteresse située le long de la rivière Dâu, servant de centre administratif du district de Giao Chi et de capitale de Giao Châu. C’était un centre clé pour la politique, l’économie, le commerce et les anciennes activités religieuses dans le Nord du Vietnam au cours des dix premiers siècles de notre ère.

Il s’agit de l’une des plus grandes zones urbaines du Nord du Vietnam, avec un nombre et un type de reliques et d’objets riches et diversifiés par rapport aux autres sites de reliques du pays qui étaient actifs à la même période de l’histoire.

La citadelle de Luy Lâu a attiré l’attention des chercheurs archéologiques nationaux et étrangers. En 1999, le Dr. Nishimura Masanari du Japon a découvert le premier moule à tambour en bronze dans la zone intérieure de la citadelle.

En 2014, le Musée national d’histoire du Vietnam, le Service de la culture, des sports et du tourisme de Bac Ninh et l’Université d’Asie de l’Est au Japon ont conjointement mené des fouilles et découvert des traces d’un atelier de métallurgie et de moulage de bronze, trouvant des centaines de moules à tambours en bronze et des objets connexes.

VNA/CVN