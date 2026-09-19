Mbappé tourne le dos à Nike et choisit On pour en devenir le personnage central

À la surprise générale, la star française Kylian Mbappé a décidé de quitter son équipementier de toujours, le géant Nike, pour signer chez On, une marque de sport suisse dont il devient également actionnaire.

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En s'engageant avec On pour plusieurs années, le capitaine de l'équipe de France et star du Real Madrid, en fin de contrat chez Nike depuis le 31 juillet, a fait un choix fort.

Pour Christophe Lepetit, économiste du sport, sa décision repose sur plusieurs critères : au-delà de l'aspect financier, Mbappé cherchait "les meilleures conditions pour être mis en avant et c'est ici que s'est faite la différence".

Pour Nike, qui a "un univers rempli de stars, c'était plus difficile de faire tapis sur Mbappé et de le placer comme véritable égérie alors qu'il a obtenu avec On la garantie que beaucoup de choses allaient tourner autour de lui et qu'il allait occuper une position centrale", selon l'expert.

"Dès le début, ce qui m'a séduit chez On, c'est l'opportunité de bâtir quelque chose d'inédit pour façonner le football de demain", a expliqué vendredi 18 septembre le capitaine de l'équipe de France dans un communiqué.

Avec l'idée, à terme, d'être à la tête d'une marque à son nom chez On, à l'image de Michael Jordan avec Nike ? "Il est trop tôt" pour le savoir, explique une source proche du dossier, précisant que sa décision était prise depuis déjà plusieurs mois.

Il aura probablement la "volonté de faire comme Jordan avec Nike ou comme Roger Federer avec Uniqlo, soit accompagner le développement et la structuration de la marque", développe Christophe Lepetit, avec la volonté de commercialiser "des gammes de produits à son nom".

"Aux manettes"

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Ce choix de signer chez On s'inscrit pleinement dans sa volonté "de marquer l'histoire du sport et donc de suivre la voie" stratégique de ces deux sportifs.

Pour On, qui va faire "un bon de notoriété absolument incroyable" et en a profité pour officialiser la nomination de l'ex-légende des Bleus et d'Arsenal Thierry Henry en tant que Directeur du football, l'objectif sera "de croiser les notoriétés de la marque et de Mbappé et de construire quelque chose de solide", selon l'économiste.

Popularisée par la légende du tennis Roger Federer, qui compte parmi ses actionnaires, l'entreprise basée à Zurich, créée en 2010 et cotée depuis 2021 à la Bourse de New York, a connu une ascension fulgurante.

À l'inverse, cette décision est un coup dur pour Nike, qui traverse une période difficile avec une chute de cours en Bourse de plus de 40% depuis le 31 décembre 2025. Vendredi 18 septembre, cette annonce n'a pas eu de gros impacts sur son cours, tout comme pour On Holdings dont l'action est plus ou moins à l'équilibre.

"L'aventure de Kylian avec Nike a débuté alors qu'il avait 9 ans. En près de deux décennies, nous avons partagé des moments qui ont marqué le jeu, et il a joué un rôle majeur au sein de Nike Football", a réagi la marque à la virgule.

On, qui entre par la grande porte dans le monde du football avec cette signature retentissante, n'a pas indiqué le montant de l'accord signé avec la superstar de 27 ans, qui en est également devenu actionnaire.

"Il ne veut pas être simplement un client et un sportif parmi d'autres, il veut être aux manettes, cela va lui ouvrir le droit de donner son avis et d'orienter les choix stratégiques. Il est venu pour piloter la stratégie", insiste l'économiste.

Avec cette entrée dans le capital, Mbappé poursuit sa stratégie d'investissements diversifiés. Parallèlement à son arrivée dans le capital du club de Caen (National), dont il est devenu à l'été 2024 l'actionnaire principal (80% des parts), il détient aussi une participation minoritaire dans la marque d'électronique haut de gamme Loewe, mais aussi avec Sorare, plateforme de "fantasy football", et avec l'équipe de France engagée en SailGP, circuit de régates internationales à bord de catamarans ultramodernes. En mars, il a aussi investi dans la société française Alan, ex-start-up devenue acteur du marché de l'assurance santé.

Il a par ailleurs fondé en 2022 Zebra Valley, une société de production de contenus vidéos et de divertissement axée sur le sport, la musique, la technologie et le gaming et cofondé KM Influence, une agence spécialisée dans la gestion de l'image.

AFP/VNA/CVN