Espagne : le Real Madrid s'en sort à Elche grâce à Espi et Mbappé

Repris en deuxième mi-temps après avoir mené 2-0, le Real Madrid a évité un sérieux coup d'arrêt en arrachant la victoire sur le fil mardi 15 septembre à Elche (3-2) en Liga grâce à un but de Carlos Espi, offert par Kylian Mbappé, dans le temps additionnel.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Inquiétant défensivement à cinq jours du derby face à son rival, l'Atlético Madrid, le Real s'est fait une grosse frayeur mais est parvenu à décrocher un cinquième succès en six journées sur une action rapide conclue par l'attaquant Carlos Espi, servi face au but par Mbappé (90e+1, 3-2).

Déjà sauveur madrilène lors de la première journée contre l'Espanyol Barcelone, l'ex-buteur de Levante, recruté cet été, permet au géant espagnol (2e, 15 points) de revenir provisoirement à hauteur du FC Barcelone (1er, 15 points), toujours leader avant la réception de Santander, mercredi 16 septembre.

Les hommes de José Mourinho pensaient avoir fait le plus dur en première période en frappant deux fois en moins de dix minutes sur un coup franc du jeune turc Arda Güler détourné dans son propre but par le gardien adverse Matias Dituro (25e, 1-0) et un centre tendu de l'ailier ivoirien Yan Diomandé repris par Mbappé (33e, 2-0).

Mais les Merengues ont une nouvelle fois baissé le pied en seconde période et laissé les locaux revenir d'un coup de tête de l'Argentin Abiel Osorio (71e, 2-1) puis d'un tir croisé de l'Espagnol Fer Nino au terme d'une action collective initiée par le champion du monde français Thomas Lemar (83e, 2-2).

Altruiste pour servir Espi alors qu'il aurait pu tenter de s'offrir un doublé (90e+1, 3-2), Mbappé n'avait pu célébrer son septième but de la saison en championnat en raison d'une béquille à la cuisse gauche donnée involontairement par Dituro, mais il a pu reprendre la rencontre sans difficulté.

Ceuta

"Il y a des matches qui semblent être terminés et qui, en fait, ne le sont pas. Des matchs que nous avons des occasions de tuer mais où nous ne le faisons pas, et après avoir manqué ces occasions, nous passons d'une situation facile à une situation où nous ne maîtrisons plus le jeu", a analysé José Mourinho.

"Ce qui est positif, c'est que face à la difficulté et à la pression de perdre des points, l'équipe réagit et gagne. Ce qui, au final, est le plus important", a-t-il ajouté.

L'avant-match a été marqué par une polémique sur la pelouse du stade Manuel Martinez Valero, où Mbappé, Vinicius Junior et Ibrahima Konaté ont rechigné à porter un t-shirt de soutien à la population de Ceuta, enclave espagnole au coeur d'une crise migratoire avec le Maroc, porté la veille par les joueurs du Betis Séville et de Villarreal.

Les trois joueurs sont accusés d'avoir souhaité cacher le message "Nous sommes tous des Ceutiens" en l'enfilant seulement à moitié.

L'international marocain du Betis Abde Ezzalzouli avait été contraint plus tôt dans la journée de se défendre d'avoir exprimé un quelconque "message politique" avec ce même t-shirt, après avoir été pris à partie sur les réseaux sociaux par des utilisateurs l'accusant de trahir son pays.

AFP/VNA/CVN