Ligue 1 : Monaco et Brunner poursuivent leur été indien en battant Lens

Monaco poursuit son été indien et a repris la tête de la L1 après sa victoire arrachée vendredi 18 septembre contre Lens (2-1) grâce à une nouvelle réalisation de Paris Brunner, ainsi qu'à un but contre son camp de Jonathan Gradit.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Pour sa première comme entraîneur No1 du RC Lens, Yannick Cahuzac pensait avoir réussi son coaching, avec le remplacement à la pause de Jean-Clair Todibo, en grande souffrance, par Jonathan Gradit. Et surtout avec la mise en place d'une défense à quatre au lieu des trois axiaux, souvent débordés par l'attaque monégasque en première période.

Mais, sur un centre de Vanderson, alors que Monaco tentait timidement de reprendre l'avantage face à des Artésiens supérieurs dans le jeu, Gradit, en duel avec Brunner, a mal évalué la trajectoire d'un ballon aérien. Et du dos, il a inscrit contre son camp le but de la victoire monégasque (2-1, 84e).

Voilà donc comment un plan qui se déroulait sans accroc jusque-là est tombé à l'eau pour le novice Cahuzac. Parce qu'après une première mi-temps ratée, Lens a bien dominé la deuxième.

Sur un corner de Florian Thauvin, Matthieu Udol a montré sa puissance en égalisant de la tête devant Eric Dier (1-1, 57e). Juste après, Thorgan Hazard a failli marquer, encore de la tête (60e).

Puis le frère d'Eden a encore sollicité le gardien de Monaco, Lukas Hradecky, auteur d'une belle horizontale (74e).

On était alors loin de penser que Monaco allait l'emporter et redevenir leader du championnat avec 13 points, en attendant les parties de Rennes à Lyon, samedi 19 septembre, et de Lille à Nice, dimanche 20 septembre.

Six buts en sept matches

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Pour réagir, Filipe Luis a même lancé Folarin Balogun. Mais le succès est donc venu d'un nouveau combat remporté par Brunner.

Car c'est bel et bien le jeune Allemand de 20 ans qui illumine le début de saison monégasque. Avec six buts inscrits, dont quatre en L1, il est devenu la locomotive des hommes de Luis.

Il n'y avait qu'à regarder la feuille de match pour s'en apercevoir, avec sur le banc donc Balogun et Minamino, tandis que Biereth était déclassé en tribune !

Pourtant, le jeune Allemand, positionné en pointe avec Matthis Abline, a mis plus longtemps que son partenaire à se mettre en évidence. Sur le premier corner monégasque, l'ex-Nantais n'a pas cadré sa volée (7e), avant de marquer l'un de ses deux buts refusés pour hors-jeu (9e et 49e), sur un total de trois pour Monaco. Celui d'Edan Diop était, lui, refusé pour un hors-jeu de Brunner au départ de l'action (28e).

Abline a toutefois persévéré. Et son débordement sur Todibo, bien loin de sa meilleure forme, a été un modèle, tout comme son parfait centre en retrait pour son jeune partenaire.

Mis ainsi sur orbite, Brunner n'a pas manqué l'occasion du droit de battre Robin Risser, pourtant bien sorti (1-0, 32e). Brunner aurait même pu doubler la mise avant la pause sans une magnifique intervention du gardien international (42e). Lequel ne pourra pourtant rien, bien plus tard, sur le but contre son camp d'un Gradit dépité...

AFP/VNA/CVN