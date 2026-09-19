Sénégal : le sélectionneur Patrick Vieira donne sa première liste, sans Sadio Mané ni Édouard Mendy

Le nouveau sélectionneur du Sénégal, Patrick Vieira, a dévoilé ce vendredi 18 septembre sa première liste de 29 joueurs pour les éliminatoires de la CAN 2027, sans Sadio Mané, blessé, ni Édouard Mendy, ayant pris sa retraite internationale.

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Photo : AFP/VNA/CVN

C’est un retour au pays pour l’ancien milieu de terrain tricolore, Patrick Vieira, lui qui est né à Dakar, il y a 50 ans. Accompagné des représentants de la Fédération sénégalaise de football, au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, le technicien a présenté, ce vendredi 18 septembre, un groupe appelé à affronter le Mozambique le 25 septembre, puis l’Éthiopie le 29 septembre, dans le cadre des qualifications à la Coupe d’Afrique des nations 2027. Un match amical contre les Comores est également programmé le 4 octobre à Marseille.

Ce rassemblement marque les grands débuts sur le banc sénégalais de l’ancien international français, arrivé aux commandes des Lions de la Teranga après l’élimination de l’équipe en huitièmes de finale de la Coupe du monde face à la Belgique (3-2), succédant ainsi à Pape Thiaw. Sa nomination, actée cet été par la Fédération sénégalaise de football, avait suscité des interrogations sur les conditions de sa désignation.

Pour cette première liste, le sélectionneur a opté pour un effectif mêlant cadres expérimentés et joueurs plus récemment intégrés au groupe. Le capitaine Kalidou Koulibaly y figure malgré une Coupe du monde jugée décevante, aux côtés d’Idrissa Gana Gueye, de Moussa Niakhaté, d’Ismaïla Sarr, d’Iliman Ndiaye et de Nicolas Jackson. Pape Gueye, qui avait annoncé vouloir se retirer temporairement de la sélection tant que le staff resterait inchangé, est également sur la liste. Neuf joueurs évoluant en Ligue 1 figurent dans le groupe, dont Moussa Niakhaté (Lyon), Lamine Camara (Monaco), Abdallah Sima (Lens), Boulaye Dia et Issa Soumaré (Rennes).

Pour Mohamed Adama Sarr, ancien international sénégalais, interrogé par Africafoot, cette première liste traduit une équipe encore en construction. "Pour une première, je crois qu'il a amené beaucoup de nouveautés. Il y a un mélange d'anciens et de nouveaux joueurs. Il est en train de se chercher. Il y a des anciens qui sont absents, ceux qui ont été champions d'Afrique (Sadio Mané, Antoine Mendy, Édouard Mendy, Krépin Diatta…). C'est un bon groupe qui va continuer à grandir ensemble", a-t-il déclaré.

Malang Sarr, une grande première

Signe de ce renouvellement d’effectif, la toute première sélection de Malang Sarr avec le Sénégal. Le défenseur de NEOM, en Arabie saoudite, est rejoint par d'autres nouveaux venus dans la tanière : Nobel Mendy (Hull City), Sadibou Sané (Monaco), Arouna Sanganté, Issa Soumaré, dont la présence reste une petite surprise selon Foot Mercato, ainsi que Lamine Sy, Rassoul Ndiaye et Pape Moussa Fall. À l'inverse, Pape Demba Diop et Pathé Ciss ne sont pas retenus.

Plusieurs cadres de l’équipe, présents notamment lors de la CAN 2025 au Maroc, manquent à l'appel pour ces deux premières journées. Tout d’abord, Sadio Mané, qui n'a pas été retenu en raison d'une blessure. "Sadio Mané a un pépin physique, raison de son absence, mais il sera là pour le prochain rassemblement", a indiqué le sélectionneur lors de sa conférence de presse. Édouard Mendy, de son côté, a pris sa retraite internationale, ouvrant la voie à Yehvann Diouf ou à Mory Diaw pour le poste de gardien de but. Krépin Diatta, resté sans club, n'a pas non plus été convoqué.

AFP/VNA/CVN