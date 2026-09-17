Messi marque son 100e but avec l'Inter Miami et glane un nouveau trophée

Lionel Messi est innarêtable : l'Argentin a marqué mercredi son 100 e but sous les couleurs de l'Inter Miami pour offrir la Campeones Cup à son équipe aux dépens de Cruz Azul (2-0).

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Photo : AFP/VNA/CVN

À 39 ans, il a été, encore une fois, l'homme providentiel d'un duel qui oppose chaque année le vainqueur du championnat de football nord-américain (MLS) et celui du championnat mexicain.

Il a ouvert le score d'une tête à proximité du but à la 24e minute, sur une passe de celui qui était déjà son coéquipier au Barça, Luis Suarez, marquant ainsi son 100e but en 115 matchs avec l'Inter Miami, toutes compétitions confondues.

Comme un clin d'oeil au destin, il avait marqué son premier but avec l'équipe de Floride contre le même club, Cruz Azul, d'un coup franc début juillet 2023.

Pour enterrer le score mercredi, il a offert une passe décisive sur un corner à destination du Brésilien Casemiro à la 81e (2-0).

"Il faut en profiter, car on ne sait pas combien de temps ça va encore durer. Ce qu'il a fait et continue de faire pour le football est tout simplement incroyable (...). Il reste le meilleur, il l'a prouvé lors de la Coupe du monde et il continue de le prouver en MLS", a déclaré après la rencontre l'ancien joueur du Real Madrid, subjugué par son coéquipier.

Après une Coupe du Monde étincelante (8 buts de Messi) où l'Argentine a perdu en finale, la "Pulga" est en lice cette année pour un neuvième Ballon d'or.

Il a annoncé sa retraite internationale fin août et jouera son dernier match avec l'Albiceleste le 6 octobre, à Buenos Aires.

AFP/VNA/CVN