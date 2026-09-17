Espagne : le Barça danse sous la pluie et fait cavalier seul

Nouveau récital pour le Barça : encore impressionnant offensivement, le géant catalan a signé une sixième victoire en six journées de Liga mercredi 16 septembre en torpillant le Racing Santander (7-2), grâce notamment à un triplé de son capitaine Raphinha.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Sous une pluie battante au Camp Nou, la tornade barcelonaise a balayé le promu, champion de deuxième division l'an passé, pour prolonger la superbe série catalane: six matches, six victoires, et 28 buts marqués.

Déjà installé en tête du championnat, le double champion d'Espagne en titre (1er, 18 points), conserve ainsi ses trois longueurs d'avance sur le Real Madrid (2e, 15 points), avant un premier test ce week-end sur la pelouse du Séville FC (4e, 13 points).

Le capitaine barcelonais Raphinha, en feu depuis le début de saison, a été une nouvelle fois le grand artisan de ce carton avec un triplé, dont deux penalties (25e s.p, 42e, 67e s.p), portant son total à neuf buts en Liga. Deux de plus que le buteur français du Real Madrid Kylian Mbappé (7), son dauphin au classement du "Pichichi".

Le latéral portugais Joao Cancelo s'était illustré le premier avec une frappe surpuissante pour ouvrir le bal catalan (8e), et a ensuite redonné deux longueurs d'avance aux Blaugranas d'une deuxième tentative lointaine déviée par un défenseur (36e) après la réduction du score du Sénégalais Maguette Gueye (30e).

Le prodige catalan Lamine Yamal s'est lui rattrapé de son penalty raté en fin de première période (45e) avec une passe décisive tardive pour le Brésilien Gabriel Jesus (79e) et une reprise du gauche pour clore le festival barcelonais (89e).

Le gardien polonais Wojciech Szczesny, 36 ans, entré en jeu à la mi-temps à la place de Joan Garcia, blessé après une glissade sur le bord de la pelouse, avait offert un deuxième but au Marocain Yassir Zabiri, prêté par le Stade Rennais (65e).

L'Atlético séduit enfin

À Madrid, les anciens de Ligue 1 Jonathan David et Kang-In Lee ont mené un Atlético enfin séduisant vers un large succès contre Osasuna (4-0), qui permet aux Colchoneros de grimper provisoirement sur le podium, derrière le Real et le Barça.

Déjà buteur lors de sa première entrée en jeu le week-end dernier contre la Real Sociedad (3-0), l'attaquant canadien, passé par Lille et prêté par la Juventus, a réussi ses débuts comme titulaire en ouvrant le score en deux temps (24e, 1-0), puis en décalant le milieu sud-coréen, double champion d'Europe avec le PSG (54e, 2-0).

Le défenseur franco-espagnol Robin Le Normand a enfoncé le clou (63e, 3-0), avant que le champion du monde espagnol Alex Baena n'alourdisse un peu plus le score en fin de match (82e, 4-0).

Ces quatre buts sont venus récompenser une énorme domination des Rojiblancos, dont la victoire aurait pu être encore plus large sans les interventions décisives du gardien adverse Aitor Fernandez.

Les hommes de Diego Simeone (3e, 13 points), auteurs de leur meilleur match de la saison, arriveront lancés pour la réception de leurs voisins du Real au Metropolitano dimanche dans le derby de la capitale.

Décisif lors des cinq premières journées, l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang n’a, cette fois-ci, pas pu éviter la première défaite de la saison (1-0) du Deportivo La Corogne (7e, 9 points) contre le Séville FC (4e, 13 points).

L'autre rencontre de la soirée entre Levante (14e, 5 points) et l'Athletic Bilbao (9e, 7 points) n'a pas pu se jouer en raison des intempéries qui touchent l'est de l'Espagne et a été reportée.

AFP/VNA/CVN