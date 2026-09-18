Coupe Davis : la France orpheline de Fils défie le Canada d'Auger-Aliassime

L'équipe de France, privée de son atout N.1 Arthur Fils (11 e mondial), a "un beau défi à relever" pour une place en phase finale de Coupe Davis face au Canada de Felix Auger-Aliassime (5 e ), dans sa ville de Québec vendredi 18 septembre et samedi 19 septembre.

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Fils a préféré déclarer forfait par "prudence" pour préserver son corps après son élimination au premier tour de l'US Open.

Son absence néanmoins n'est pas rédhibitoire, et ce face-à-face est plus indécis qu'il n'y paraît.

Derrière Auger-Aliassime, quart-de-finaliste de Roland-Garros et Wimbledon cette année, qui sera logiquement favori de ses deux simples, les Bleus disposent des armes pour s'imposer dans une rencontre au meilleur des cinq matches, avec deux simples vendredi 18 septembre, le double et au moins un simple samedi 19 septembre.

L'équipe de France possède en effet dans ses rangs trois membres du Top 50 : Arthur Rinderknech (32e), Luca Van Assche (42e) et Quentin Halys (49e), Benjamin Bonzi étant 97e.

Et en double, elle peut compter sur Pierre-Hugues Herbert (29e mondial de la discipline).

En face, le second joueur de simples canadien, en l'absence de l'autre moteur de sa sélection Gabriel Diallo (ex 33e mondial aujourd'hui 125e), devrait être vraisemblablement Liam Draxl, seulement 205e mondial.

Le capitaine canadien Frank Dancevic a sélectionné en outre deux novices : Keegan Rice (578e), 20 ans, et Duncan Chan (254e en double), 21 ans.

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"Le Canada a une belle équipe avec un beau leader, ça va être un beau défi à relever", affirme le capitaine des Bleus Paul-Henri Mathieu.

Le Vidéotron, "une salle impressionnante"

Mais "le Canada a un top 10, ils jouent à domicile", dans l'électrique Centre Vidéotron, l'enceinte des hockeyeurs des Remparts de Québec, prévient Van Assche.

"C'est une salle impressionnante. Il faut prendre des repères sur ce court, avec des conditions assez rapides et un rebond assez bas", analyse Paul-Henri Mathieu.

Pour mettre toutes les chances de son côté, Auger-Aliassime a oeuvré en coulisses pour que le duel ait lieu chez lui.

"C'était très important. Ca fait plus de 50 ans que la Coupe Davis n'a pas été accueillie à Québec. C'est la ville où j'ai grandi. Je passerai un peu de temps à l'académie de mon père pour m'entraîner avant. Donc ce sera une rencontre spéciale pour moi", s'est réjoui le leader du pays à la feuille d'érable, qu'il a mené au titre, le seul de son histoire, en 2022.

La dernière fois que les deux pays se sont affrontés, c'était il y a dix ans, en Guadeloupe.

L'équipe de France, dirigée par Yannick Noah, avait alors aligné ses quatre Mousquetaires (Richard Gasquet, Gaël Monfils, Gilles Simon et Jo-Wilfried Tsonga) pour se défaire facilement du Canada (4-1).

Cette année, après avoir sorti la Slovaquie au premier tour, la nouvelle génération tentera de les imiter, pour valider son ticket pour la phase finale.

La France, qui a soulevé pour la dernière fois le Saladier d'argent en 2017, a déjà participé l'année dernière à cette phase finale, qui verra huit équipes se disputer le trophée à Bologne fin novembre.

AFP/VNA/CVN