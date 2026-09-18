Italie : Malen, l'Oranje qui redonne des couleurs à la Roma

Comme Rome, la carrière de Donyell Malen ne s'est pas faite en un seul jour. Le Néerlandais a connu quelques contretemps avant de devenir le prolifique buteur qui fait rêver à nouveau la Roma, opposée à l'Inter Milan samedi 19 septembre.

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Même l'expérimenté Gian Piero Gasperini n'en revient pas.

"Ses statistiques sont extraordinaires. Ce qu'il accomplit est spécial, notamment par sa constance", s'est félicité l'entraîneur de l'AS Rome, leader du Championnat d'Italie avant de recevoir l'Inter, champion en titre et deuxième au classement, avec 12 points également.

"On savait qu'il pouvait devenir un joueur important pour nous, mais on ne s'attendait pas à cela", a admis le technicien italien, aux commandes des Giallorossi depuis juillet 2025 après neuf saisons à l'Atalanta Bergame.

En quelques semaines seulement, Malen, 27 ans, est devenu le chouchou du Stade olympique. Arrivé en prêt en janvier après un passage plus que mitigé par Aston Villa (35 matches et sept buts en une saison et demie), le Néerlandais a marqué dès son premier match sous le maillot de la Roma et a ensuite enquillé les buts. Il a fini la saison avec 14 "pions" en 18 matches, du jamais vu en Serie A pour une recrue hivernale, à trois longueurs seulement du "capocannoniere", Lautaro Martinez.

Et avec six buts en quatre journées, l'attaquant acheté pour 25 M d'euros affole encore les statistiques et rappelle un certain Francesco Totti, le dernier attaquant romain, en 2001-02, à avoir réussi un tel début de saison.

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"Je ne m'attendais pas à débuter la saison aussi bien. Je suis très heureux, car c'est, je pense, le meilleur début de saison de ma carrière", a souligné l'international néerlandais (56 sélections, 13 buts) qui, en trois titularisations, n'a pas fait mouche cet été lors du Mondial-2026.

Calme et tranquille en sabots

S'il n'est pas encore près de détrôner dans le coeur des tifosi "romanistes" Totti, l'idole ultime, Malen a déjà hérité d'un surnom. Pour une raison assez incompréhensible, il est devenu "Bobby", un surnom que l'intéressé assume beaucoup mieux que son précédent.

Aux Pays-Bas, il est en effet surnommé "le fermier", en référence à son enfance passée auprès de ses grand-parents maternels dans une région rurale proche d'Amsterdam.

Sa mère qui l'a élevé seule après le départ de son père d'origine surinamaise, a contribué à ce surnom en le décrivant comme "un paysan avec ses sabots, calme et tranquille".

Avant de se faire un nom et un surnom en Serie A, Malen s'est embourbé à l'Ajax Amsterdam, son club formateur, puis à Arsenal, qu'il a quitté après seulement deux saisons sans jouer en équipe première.

À Londres, l'attaquant a côtoyé l'une de ses idoles, Thierry Henry. Alors qu'il fait ses gammes d'entraîneur, le Français, légende des Gunners, intervient auprès des équipes de jeunes.

"Pendant un peu plus d'un an, rappelait récemment Malen, il a été très proche de nous et nous a beaucoup aidés, notamment sur les déplacements, la façon de marquer et la finition. C'était vraiment spécial pour moi. Être entraîné par une telle légende et recevoir ses conseils est une chose que je n'oublierai jamais".

C'est en repartant aux Pays-Bas, au PSV Eindhoven (2017-21), que Malen a véritablement lancé sa carrière. Il a ensuite explosé au niveau international avec Dortmund (2021-25) avant de ramener la Roma en Ligue des champions après huit années d'attente. Et de bientôt mettre fin à une disette encore plus longue, 26 ans après le troisième et dernier scudetto?

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