Ligue 1 : Monaco-Lens en entrée, Lyon-Rennes en plat et le "Classique" en dessert

Le "Classique" entre Marseille et le Paris SG, dimanche 20 septembre, attirera tous les regards en conclusion d'une cinquième journée de Ligue 1 animée par le déplacement de Lens, en plein remous, à Monaco vendredi 18, et le duel entre Lyon et Rennes samedi 19 septembre.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Pour une fois, la plus belle affiche du championnat de France ne se jouera pas dans les hauteurs de la Ligue 1 entre l'OM (13e, 3 points) et le PSG (8e, 5 pts), tous deux auteurs de démarrages poussifs.

Paris a dû attendre le week-end dernier pour remporter, non sans souffrir, son premier succès sur la scène nationale, à Brest 1-0 au terme d'un match qui n'a pas plu à son entraîneur Luis Enrique et qui nécessite donc une confirmation.

En face, l'Olympique de Marseille est dans une situation plus critique avec trois défaites de suite qui concrétisent les doutes nés d'un été sans la moindre recrue à cause d'une situation financière délicate.

C'est donc au pire moment que son rival parisien se présente au stade Vélodrome, certes pas en pleine possession de ses moyens, mais avec des joueurs capables de se sublimer lors des grands rendez-vous, comme en a encore témoigné la démonstration face au Slovan Bratislava (6-1) en Ligue des champions.

Mais les joueurs de Bruno Genesio peuvent se souvenir de leur victoire (1-0) acquise la saison dernière dans un Vélodrome en fusion, qui avait mis un terme à 14 ans sans succès en Ligue 1 face aux Parisiens à domicile.

Premiers pas de Cahuzac

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Le match d'ouverture de cette cinquième journée concernera cette fois le haut du classement : Monaco (2e, 10 pts) peut prendre la tête du classement en cas de victoire à domicile face à Lens (10e, 4 pts) vendredi 18 septembre (20h45). Le club du Rocher part favori de ce match après un début de saison convaincant marqué par des victoires face à Marseille (2-0) et Paris (2-1) sous les ordres de Filipe Luis, arrivé à l'intersaison.

Au centre de l'attention, il y aura Paris Brunner, acteur majeur du début de saison avec cinq buts inscrits toutes compétitions confondues. Mais aussi une célébration polémique le week-end dernier à Strasbourg, qui pourrait lui valoir une suspension.

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Contrairement à Monaco, les Sang et Or sont à la recherche de stabilité en ce début de saison, tant dans le jeu, où ils alternent le bon (Trophée des champions remporté face au PSG) et le moins bon (une seule victoire en championnat), qu'en coulisse, où ils viennent de se séparer de leur entraîneur Dino Toppmöller, pourtant fraîchement arrivé, pour le remplacer par son adjoint Yannick Cahuzac.

Samedi soir 19 septembre, Rennes (3e, 10 pts) pourra également viser la première place à condition de sortir vainqueur d'un duel corsé à Lyon (4e, 8 pts), qui va connaître son premier match contre un candidat aux places européennes après une mise en bouche contre Toulouse, Le Havre, Auxerre et le Paris FC.

Juste avant le "Classique", Lille (1er, 10 pts) aura l'occasion de conforter ou reprendre son trône, lors d'un déplacement des extrêmes à Nice (18e et dernier, 2 pts), et poursuivre les jolis débuts de Davide Ancelotti sur le banc des Dogues.

AFP/VNA/CVN