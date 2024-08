Hô Chi Minh-Ville fière de sa coopération fructueuse avec les localités lao

Hô Chi Minh-Ville est très fière de voir que son amitié et sa coopération avec les localités lao se développent sans cesse dans de nombreux domaines et obtiennent des résultats tangibles, a déclaré Nguyên Thi Lê, secrétaire adjointe du Comité municipal du Parti communiste du Vietnam (PCV) et présidente du Conseil populaire municipal.