Tour de France Femmes : la Norvégienne Haugset remporte la 3e étape et prend le maillot jaune

La Norvégienne Sigrid Haugset a remporté la troisième étape du Tour de France Femmes lundi 3 août à Poligny où elle a endossé le maillot jaune au détriment de la Néerlandaise Lorena Wiebes.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La coureuse de la formation UNO-X Mobility s'est imposée en solitaire au terme d'un cavalier seul de 88 kilomètres et d'un mano a mano avec la Belge Lotte Kopecky qui a échoué à 1 mn 24 après s'être rapprochée à 10 secondes à 12 kilomètres de la ligne.

Les principales favorites pour la victoire finale le 9 août à Nice, la Française Pauline Ferrand-Prévot et la Néerlandaise Demi Vollering notamment, ont toutes terminé dans le même temps à près de trois minutes.

À 27 ans, la championne de Norvège a signé dans le Jura français son deuxième succès chez les professionnelles, elle qui est venue tardivement au cyclisme, il y a cinq ans, après avoir pratiqué le football et la course à pied.

Elle a construit son succès en attaquant dans la troisième des quatre difficultés du jours, la côte de la Savine.

Victorieuse des deux premières étapes, Wiebes a été décrochée dès le pied du Col de la Faucille en début de course, une ascension de 11 kilomètres à plus de 6% de dénivelé. La maillot jaune a terminé l'étape dans un groupe d'attardées à plus de dix-huit minutes de Sigrid Haugset.

Mardi la quatrième étape devrait effectuer un premier tri parmi les prétendantes à la victoire finale, le 9 août à Nice, lors d'un contre-la-montre de 21 kilomètres entre Gevrey-Chambertin et Dijon. Les concurrentes se frotteront, à la mi-course, aux 6,9%, sur 1,8 km, de Marsannay-la-Côte, avant neuf kilomètres très roulants et plutôt descendants vers Dijon.

AFP/VNA/CVN