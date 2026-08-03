Classement ATP : Jodar 15e, Alcaraz repasse devant Zverev

Rafael Jodar, dont la finale à Washington contre Taylor Fritz a été reportée à lundi 3 août par la pluie, atteint cette semaine la 15 e place mondiale (+9), son meilleur classement à 19 ans, dans une hiérarchie toujours dominée par Jannik Sinner mais où Alexander Zverev a cédé la 2 e place à Carlos Alcaraz.

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Photo : AFP/VNA/CVN

En ce début de tournée américaine sur dur qui se terminera par l'US Open, Fritz progresse d'une place (9e) en profitant aussi de la contre performance de Ben Shelton qui a perdu en quarts à Washington où il avait atteint les demies l'an passé et qui recule ainsi de deux rangs (10e).

Alex De Minaur, battu lui aussi en quarts à Washington où il défendait son titre, perd une place (7e) au profit de Daniil Medvedev (6e) qui n'a pas joué la semaine dernière.

Arthur Gea, vainqueur samedi 1er août à Los Cabos de son premier titre ATP, fait un bond de 45 places et entre pour la première fois de sa carrière à 21 ans dans le Top 100 où il pointe au 82e rang. Finaliste du tournoi mexicain, Denis Shapovalov gagne 25 places pour remonter au 43e rang.

Classement ATP au 3 août 2026 : 1. Jannik Sinner (ITA) 13.450 pts 2. Carlos Alcaraz (ESP) 8.160 (+1) 3. Alexander Zverev (GER) 8.120 (-1) 4. Felix Auger-Aliassime (CAN) 4.740 5. Novak Djokovic (SRB) 3.760 6. Daniil Medvedev (RUS) 3.620 (+1) 7. Alex De Minaur (AUS) 3.560 (-1) 8. Flavio Cobolli (ITA) 3.330 (+1) 9. Taylor Fritz (USA) 3.230 (+1) 10. Ben Shelton (USA) 2.680 (-2)

AFP/VNA/CVN