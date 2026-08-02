Basket : la Fédération confirme l'exclusion de Monaco de l'élite

Les espoirs de Monaco de sauver sa place dans l'élite du basket, malgré ses dettes et un projet de reprise incertain, ont été douchés samedi 1 er août par la Fédération française, qui a confirmé en appel la rétrogradation du champion de France en titre.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La FFBB a confirmé à la mi-journée la décision de première instance rendue le 3 juillet par le gendarme financier de la Ligue nationale, qui recalait l'AS Monaco des championnats professionnels de première et deuxième divisions. Le club de la Principauté dispose encore de voies de recours, d'abord auprès du Comité national olympique (CNOSF), puis devant le tribunal administratif.

La Direction nationale du conseil et du contrôle de gestion (DNCCG) avait justifié sa décision par "l'absence de garantie suffisante sur la viabilité économique du club au titre de la saison à venir et de l'état d'avancement des dossiers de reprise" du champion, qui cumule 24 millions d'euros de dettes.

Saisie en appel par le club monégasque, la section financière de la Fédération avait accordé un délai supplémentaire jusqu'à vendredi soir "dans l'attente de la finalisation du projet de reprise".

Regrets du gouvernement

Le gouvernement monégasque a toutefois déclaré qu'il "regrettait qu'à ce jour, aucun projet de reprise (...) n'ait pu aboutir, malgré tous les efforts consentis par la Principauté pour libérer le club de ses dettes".

"Nous restons prêts à examiner toute nouvelle proposition qui permettrait de garantir l'avenir sportif du club et de son équipe élite", a ajouté le gouvernement.

Même si des recours existent, la décision de samedi 1er août constitue un nouvel épisode d'une saison mouvementée, malgré quatre trophées nationaux remportés, dont le titre de champion de France.

Par la suite, l'État monégasque est intervenu par l'intermédiaire de la Société nationale de financement (SNF), qui a avancé 16 millions d'euros, permettant ainsi de maintenir à flot la formation détenue alors par l'homme d'affaires russo-hongrois Aleksej Fedoricsev.

Star gréviste

L'accord conclu avec le club prévoyait un remboursement des fonds avancés au 30 juin, mais un avenant a prolongé cette avance afin de payer les salaires et charges de juin et de repousser le remboursement au 31 juillet. La question du remboursement de ce prêt reste donc posée.

Soumis à de nombreuses blessures, aux départs de joueurs et même de son entraîneur Vassilis Spanoulis, le club a terminé la saison avec un effectif décimé, mais avec comme symbole le retour, pour l'ultime match du championnat, de la star Mike James, pourtant gréviste depuis le début des play-offs.

Mike James et Mathew Strazel ont signé à l'Efes Istanbul, Terry Tarpey à Paris, Elie Okobo et Jaron Blossomgame à Dubaï, et Kevarrius Hayes au Partizan Belgrade.

Alpha Diallo, élu meilleur défenseur de l'Euroligue et du championnat de France, a obtenu la possibilité de tenter sa chance en NBA, où il a signé un contrat d'un an avec les Denver Nuggets.

AFP/VNA/CVN