Masters 1000 de Madrid : la surprise Blockx élimine le tenant du titre Ruud

L'étoile montante belge Alexander Blockx, âgé de 21 ans, a éliminé le tenant du titre norvégien Casper Ruud, 6-4, 6-4, pour se qualifier pour sa première demi-finale de Masters 1000, jeudi 30 avril à Madrid.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Ruud, No15 mondial, est le troisième joueur du Top 20 à tomber sous les coups du natif d'Anvers dans la capitale espagnole. Après avoir sorti l'Argentin Francisco Cerundolo (20e), Blockx avait battu en 8e de finale son premier "Top 10", le Canadien Félix Auger-Aliassime (5e).

Actuellement 69e mondial, il est assuré d'entrer dans le Top 40, moins de deux mois après avoir fait son entrée dans les 100 premiers joueurs mondiaux en mars.

Il affrontera vendredi 1er mai dans le dernier carré le vainqueur du match entre Flavio Cobolli (13e) et Alexander Zverev (3e), programmé dans la soirée. L'autre demi-finale opposera le numéro un mondial italien Jannik Sinner au Français Arthur Fils.

"Je ne sais pas quoi dire, je suis juste content, a lâché Blockx au micro de l'organisateur. Quand j'ai gagné mon premier match ici j'étais déjà super content, mais la demi-finale, je n'en avais même pas rêvé. Les conditions me conviennent bien ici, c'est de la terre, c'est un peu lent et ça me permet de bien me placer pour jouer mes coups".

"J’ai trouvé ce match déprimant, parce qu’il n’avait vraiment pas de faiblesses", a reconnu Ruud après sa défaite, "j'avais fait le maximum pour analyser son jeu, j'ai revu plusieurs de ses matches et de ses meilleurs coups pour évaluer son meilleur niveau (...) mais au final, quand vous êtes sur le court, vous pouvez avoir analysé tout ce que vous voulez, vous devez réussir les coups que vous tentez".

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Les deux sets ont été assez différents. Ruud, 27 ans, a mis longtemps à entrer dans la partie. Le triple finaliste en Grand Chelem a notamment multiplié les fautes en coup droit en début de partie (23 dans la première manche, dont 11 non forcées).

La deuxième manche a été plus disputée.

La partie a basculé à 3-3 dans cette manche, lorsque le grand Belge (1,93 m) a converti une troisième balle de break pour prendre une avance définitive. Il s'est d'abord procuré deux balles de matches à 5-3 sur le service de Ruud, mais le Norvégien a réussi à les sauver toutes les deux.

Au service, l'ex-No1 mondial junior n'a pas tremblé. Menant 40-0, il a plié le match à sa deuxième tentative.

Finaliste l'an dernier des finales Next Gen réunissant les meilleurs jeunes de moins de 22 ans, Blockx a fait ses débuts dans un tournoi du Grand Chelem cette année en Australie.

AFP/VNA/CVN