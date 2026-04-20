Innovation et créativité - un moteur pour hisser la marque vietnamienne

Dans le processus d’intégration approfondie à l’économie mondiale, la marque nationale n’est pas seulement un symbole d’identité, mais elle est devenue un indicateur de la compétitivité et du niveau de développement. Le Vietnam place l’innovation et la créativité au cœur de son action, en les considérant comme un levier stratégique pour réaliser des percées.

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Photos : VNA/CVN

Les résultats obtenus ces derniers temps montrent que le Vietnam est en train de façonner progressivement sa position sur la carte mondiale de l’innovation. Le maintien du rang 44 sur 139 économies selon l’Indice mondial de l’innovation (Global Innovation Index - GII) en 2025 ne reflète pas seulement les efforts visant à améliorer l’environnement créatif, mais démontre également de plus en plus clairement la capacité à transformer le savoir en valeur économique.

Cependant, en regardant la réalité en face, le taux d’entreprises ayant des activités d’innovation n’atteint qu’environ 34,6% - un chiffre qui reste en deçà des exigences du développement. Cela montre que l’innovation n’est pas encore devenue le courant dominant au sein de la communauté des entreprises. Sans changements forts en matière de perception et d’action, l’objectif d’améliorer la compétitivité nationale sera difficile à atteindre comme espéré.

Ainsi, établir l’innovation comme pilier du modèle de croissance ne doit pas seulement être une orientation, mais doit devenir une action cohérente, de l’échelon central aux localités, des politiques à la pratique de la production et des affaires.

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De la sous-traitance à la créativité

Pendant de nombreuses années, l’une des grandes limites des marques vietnamiennes a été leur dépendance à la chaîne de valeur de la sous-traitance, avec une faible valeur ajoutée et l’absence d’empreinte distinctive. En conséquence, bien que les produits vietnamiens soient présents sur de nombreux marchés, les marques n’ont pas réellement été reconnues ni mémorisées.

L’innovation est la clé pour briser ce "cercle de faible valeur". Lorsque les entreprises maîtrisent la technologie, investissent dans la recherche et le développement et créent des produits à forte intensité de savoir, la marque ne se limite plus à des produits "fabriqués au Vietnam", mais progresse vers une offre "créée par le Vietnam".

VinFast est un exemple typique d’entreprise ayant choisi une voie difficile : développer l’industrie automobile électrique dans un contexte de concurrence mondiale acharnée. Refusant de suivre le chemin de la sous-traitance, VinFast a fortement investi dans la technologie, construit un écosystème de produits et affirmé progressivement son nom sur des marchés internationaux tels que les États-Unis et l’Europe. Bien que de nombreux défis subsistent, cette stratégie a contribué à positionner une marque vietnamienne dans le secteur des industries de haute technologie - un domaine auparavant très limité.

De même, Viettel n’est pas seulement le principal groupe de télécommunications du pays, mais aussi l’une des rares entreprises vietnamiennes à maîtriser les technologies de base. La recherche et la production d’équipements 5G, le développement des infrastructures numériques et l’expansion sur les marchés internationaux ont permis à Viettel de se transformer d’un fournisseur de services en une entreprise technologique mondiale. C’est une preuve claire que l’innovation peut créer un bond en avant pour une marque.

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Dans le secteur agricole, TH True Milk illustre une autre voie : l’application de technologies de pointe pour créer des produits différenciés. L’investissement dans des systèmes d’élevage modernes, le contrôle de la qualité selon les normes internationales et la construction d’une histoire de marque associée au "lait pur" ont permis à cette entreprise de gagner la confiance des consommateurs, tout en valorisant les produits agricoles vietnamiens.

Ces exemples montrent un point commun : l’innovation n’est pas seulement un outil pour accroître la productivité, mais elle constitue aussi une base pour bâtir des marques durables et compétitives à l’échelle internationale.

Pour que l’innovation devienne véritablement un moteur de développement, le rôle structurant de l’État est particulièrement important. En réalité, de nombreux obstacles institutionnels, des mécanismes financiers insuffisants ainsi qu’un manque de liens entre instituts de recherche, entreprises et marché continuent de freiner la commercialisation des résultats de recherche.

Il est donc nécessaire de poursuivre l’amélioration du cadre juridique, de renforcer la protection des droits de propriété intellectuelle et de faciliter l’accès des entreprises aux financements et aux technologies. Parallèlement, il faut développer avec cohérence un écosystème d’innovation dans lequel l’entreprise joue un rôle central, tandis que l’État assure la direction et le soutien.

L’objectif de placer le Vietnam parmi les 30 premiers pays en matière d’innovation ne constitue pas seulement un indicateur quantitatif, mais représente aussi une transformation qualitative du modèle de développement.

Hoàng Phuong/CVN