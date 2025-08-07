La présidente suisse à Washington pour des discussions d'urgence sur les droits de douane

La présidente de la Suisse Karin Keller-Sutter a été reçue mercredi 6 août par le secrétaire d'État américain Marco Rubio, lors d'une visite d'urgence à Washington, à quelques heures de l'entrée en vigueur d'une importante hausse des droits de douane par les États-Unis.

Les deux responsables ont discuté "de l'importance d'une relation commerciale équitable et équilibrée qui profite au peuple américain", selon un communiqué du département d'État publié à l'issue de la rencontre.

De son côté, la présidente suisse a assuré sur le réseau social X avoir abordé "la situation douanière", sans autre précision.

La présidente de la Confédération, qui est également ministre des Finances, est arrivée tôt mercredi 6 août au siège du département d'État à Washington pour cette rencontre à huis clos avec le chef de la diplomatie américaine malgré le fait que les tarifs douaniers ne soient pas du ressort de ce dernier.

"L'objectif est de présenter aux Etats-Unis une offre plus attrayante, qui permette de diminuer le montant des droits de douane additionnels appliqués aux exportations suisses, tout en tenant compte des préoccupations des États-Unis", avait indiqué un communiqué mardi 5 août annonçant le déplacement. La présidente est accompagnée du ministre suisse de l'Economie, Guy Parmelin.

La Suisse a été sonnée par les annonces de la Maison Blanche la semaine passée qui a relevé les droits de douane applicables aux produits helvétiques à 39%, contre 31% initialement prévus début avril. Ils doivent être instaurés à minuit heure de Washington, dans la nuit de mercredi à jeudi 7 août.

Dans un communiqué publié lundi après une réunion de crise, le Conseil fédéral a fait valoir que près de 60% des exportations de biens suisses aux États-Unis risquaient d'être frappées par ces droits de douane supplémentaires de 39%.

Cependant, aucune rencontre avec le président Donald Trump à la Maison Blanche n'a été annoncée à ce stade, ni d'ailleurs avec le Trésor américain.

Dans une interview mardi à la chaîne CNBC, le président américain n'a pas eu de mots tendres pour la présidente.

"J'ai eu affaire à la Suisse l'autre jour. J'ai parlé à leur Première ministre, cette femme était sympathique, mais elle ne voulait pas m'écouter", a-t-il dit, en référence à Karin Keller-Sutter.

Donald Trump a aussi menacé d'imposer des surtaxes massives, jusqu'à 250% à long terme, sur les produits pharmaceutiques entrant aux Etats-Unis, un pilier de l'économie helvétique.

La présidente suisse a également dit avoir rencontré à Washington "des représentants économiques suisses de haut rang pour discuter des taxes douanières", selon un message mercredi 6 août sur X.

