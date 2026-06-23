Marchés en Asie : la tech fait dégringoler Séoul et Tokyo

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Les Bourses asiatiques ont été refroidies par la glissade enregistrée à Wall Street la veille par les géants américains de la tech, à commencer par Google (-5%), Microsoft (-3,2%) et SpaceX (-16,4%). Ce coup de froid a ravivé les inquiétudes sur les sommes colossales investies dans l'IA, malgré des perspectives de rendement à court terme qui restent incertaines. Dans ce contexte, l'indice Kospi de la Bourse de Séoul a clôturé sur une dégringolade de 9,99% à 8.203 points. Il a été plombé par la dégringolade de plus de 12% des titres SK hynix et Samsung Electronics, mastodontes des puces-mémoires indispensables à l'IA et poids lourds de la cote. "Ce repli semble refléter la hausse excessive et trop rapide des valeurs des semi-conducteurs, ce qui a incité les investisseurs étrangers et locaux à vendre massivement", explique Joo Won, économiste du Hyundai Research Institute. SK hynix a gagné 300% depuis début janvier, et Samsung 160%. Même tendance à la Bourse de Tokyo, où l'indice vedette Nikkei a clôturé en chute de 3,54% à 69.388 points à 70.868 points. Kioxia, spécialiste nippon dans la fabrication de puces-mémoires, a dévissé de 15,09%. L'inquiétude sur la tech s'installe en Asie comme aux États-Unis : "Si le secteur a enregistré des performances exceptionnelles, les valorisations sont devenues tendues et la barre est désormais nettement plus haute qu'il y a quelques mois" pour de nouvelles hausses, rappelle Tony Sycamore, analyste chez IG. La Bourse de Sydney a cédé mardi 23 juin 0,33% et Taipei 1,34%. L'indice hongkongais Hang Seng perdait 2,06% vers 07h15 GMT.

AFP/VNA/CVN