MotoGP : le leader du championnat Bezzecchi exclu pour violences contre un commissaire

Le leader du Championnat du monde de MotoGP, l'Italien Marco Bezzecchi, a été exclu samedi soir 20 juin de toute participation au Grand Prix de République tchèque dimanche 21 juin pour avoir giflé un commissaire de course qui relevait sa moto Aprilia après sa chute lors de la petite course sprint.

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Photo : AFP/VNA/CVN

C'est son compatriote Francesco Bagnaia de l'usine concurrente Ducati qui avait remporté dans l'après-midi ce sprint d'une demi-heure et dix tours, sa première victoire de la saison, devant le Japonais Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse) parti en pole position et qui tentera de prendre sa revanche au GP dimanche.

Sur des images de la télévision TNT Sports diffusées sur les réseaux sociaux, on voit des commissaires de piste s'affairer autour de la moto Aprilia de Bezzecchi tombé avec sa machine dans les graviers au 8e tour du sprint.

Le pilote casqué et en combinaison court alors vers sa moto, inflige un coup au visage à l'un des commissaires, puis donne une deuxième gifle à l'homme, qui proteste, avant que Bezzecchi s'éloigne et laisse trois agents de piste relever la moto.

"Vous avez bousculé et frappé des commissaires de piste qui essayaient de dégager votre machine", a dénoncé dans un communiqué officiel l'organisation du MotoGP, fustigeant "un acte préjudiciable aux intérêts du sport et, par conséquent, une infraction".

La direction de course a ainsi décidé d'"imposer une suspension pour le Monster Energy Grand Prix de République tchèque" à Marco Bezzecchi.

Un premier appel d'Aprilia une heure après la décision avait été rejeté samedi soir mais sans que l'on sache si un second appel avait été formé et quel impact cela aurait sur le classement provisoire du championnat du monde après la course sprint.

Ogura, parti en pole sur la grille, une première pour lui en MotoGP, avait été surpris au premier virage par Bagnaia, double champion du monde 2022 et 2023 en MotoGP que le Japonais n'a jamais pu redépasser.

Photo : AFP/VNA/CVN

Ogura a reconnu en conférence de presse que son départ avait été "l'un des plus mauvais en course sprint". Interrogé sur ses chances de victoire pour la course longue de dimanche, le jeune Japonais a répondu prudemment qu'il était "difficile d'anticiper", mais que "oui, (il) espérait" gagner.

Bezzecchi éliminé, il devra se battre contre le champion du monde en titre Marc Marquez, sur l'autre Ducati d'usine, qui brigue une 8e couronne dans la catégorie reine et a fini 3e du sprint, devant l'Italien Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) et l'Espagnol Jorge Martin (Aprilia), 5e.

Alex Marquez forfait

Le frère cadet de Marc Marquez, Alex (Ducati-Gresini), a lui déclaré forfait pour les deux courses du week-end en raison de son état physique après son terrible accident à Barcelone.

Il avait pourtant été autorisé vendredi par ses médecins à reprendre le guidon, malgré une fracture de la clavicule droite lorsqu'il avait percuté de plein fouet la KTM de son compatriote Pedro Acosta et chuté en Catalogne en mai.

Le week-end en République tchèque, sous un temps caniculaire, s'avère donc difficile pour Aprilia, avec l'exclusion de Bezzecchi, deux semaines après sa chute au GP de Hongrie provoquée par son coéquipier espagnol Jorge Martin. Ce dernier pourrait toutefois prendre la tête du championnat du monde en cas de podium dimanche 21 juin.

Du côté des Français, le Niçois Fabio Quartararo, parti 14e, termine un rang au-dessus avec sa Yamaha toujours sous-performante. Son compatriote Johann Zarco, grièvement blessé au genou en Catalogne, attend toujours d'être opéré et est remplacé sur la Honda-LCR par le Britannique Cal Crutchlow qui a chuté dans le dernier tour.

AFP/VNA/CVN