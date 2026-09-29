La Malaisie parmi les économies d'Asie-Pacifique à forte croissance en 2026

La Malaisie figure parmi les six économies d'Asie-Pacifique qui devraient enregistrer en 2026 une croissance de leur produit intérieur brut (PIB) réelle supérieure à celle de la Chine, soutenue notamment par son intégration dans la chaîne d'approvisionnement en intelligence artificielle (IA), selon Moody’s Analytics.

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Photo : Viên Luyên/VNA/CVN

La Malaisie figure parmi les six économies d'Asie-Pacifique qui devraient enregistrer en 2026 une croissance de leur produit intérieur brut (PIB) réel supérieure à celle de la Chine, soutenue notamment par son intégration dans la chaîne d'approvisionnement en intelligence artificielle (IA), selon Moody’s Analytics.

Dans son rapport intitulé "Asia-Pacific Outlook : RAMpocalypse Now", Moody’s Analytics prévoit que la Malaisie, Singapour, l'Inde, le Vietnam, l'Indonésie et Taïwan (Chine) connaîtront cette année une croissance plus rapide que celle de la Chine continentale.

L'agence de presse nationale malaisienne Bernama a rapporté les prévisions de Moody’s Analytics selon lesquelles la croissance du PIB dans la région Asie-Pacifique ralentira en 2026. Toutefois, les économies les plus profondément intégrées à la chaîne d'approvisionnement en IA devraient faire exception.

Taïwan (Chine), la République de Corée, Singapour et la Malaisie devraient enregistrer en 2026 une croissance plus soutenue qu'en 2025. À l'exception de la République de Corée, toutes ces économies devraient dépasser la Chine cette année.

Le rapport souligne que la forte demande de semi-conducteurs et d'autres produits technologiques a stimulé les exportations de Taïwan (Chine), de la République de Corée, de la Chine continentale et de certaines économies d'Asie du Sud-Est, compensant ainsi les faiblesses observées dans d'autres secteurs.

Cependant, Moody’s Analytics prévoit que la croissance économique globale de la région Asie-Pacifique ralentira pour s'établir à 4,3% en 2026, contre 4,4% en 2025, avant de fléchir davantage à 3,7% en 2027.

La hausse des prix et le resserrement de la politique monétaire, découlant en partie du conflit en Asie occidentale, devraient peser sur la demande des ménages ainsi que sur les investissements dans les secteurs traditionnels de l'industrie manufacturière et des services.

VNA/CVN