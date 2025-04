Made in Vietnam : TF1 voit dans le Vietnam un nouvel atelier du monde

La chaîne française TF1 a diffusé le 7 avril un reportage de près de quatre minutes mettant en avant le Vietnam comme une destination émergente pour les investissements mondiaux.Intitulé "Made in Vietnam : le nouvel atelier du monde", le reportage mettait en lumière la transformation industrielle rapide du pays.

Réalisé par une équipe de TF1 sur le terrain au Vietnam, ce reportage se concentrait sur le Nord du pays, qui est passé rapidement d’une région agricole à un centre industriel de haute technologie. Les zones proches de Hanoi et Hai Phòng sont désormais parsemées d’usines modernes, dont beaucoup ont remplacé des zones humides et des rizières, ce qui incite les habitants à qualifier ces changements de complets et rapides.

Selon le rapport, les coûts de main-d’œuvre compétitifs et les incitations fiscales du Vietnam ont attiré d’importants investisseurs étrangers. Samsung (République de Corée) a déjà investi 18 milliards d’euros (19,7 milliards de dollars) dans des installations dans la banlieue de Hanoi, transformant la région en une base industrielle stratégique.

Les entreprises françaises se développent également, notamment une entreprise de semi-conducteurs qui prévoit d’embaucher 200 personnes d’ici trois ans.

Parallèlement, Pegatron, fournisseur d’Apple et de Tesla, a investi 500 millions d’euros dans une nouvelle usine, qui devrait employer 20.000 personnes.

Dans les immenses zones industrielles, une centaine de multinationales se sont implantées. Pour elles, la fiscalité avantageuse et le prix de la main d’œuvre sont des atouts. Afin d’attirer encore plus d’ouvriers, de nouvelles villes émergent. Le pays a connu, l’an dernier, la croissance la plus rapide d’Asie, souligne TF1.

Le rapport conclut en décrivant le Vietnam, avec ses 100 millions d’habitants, comme un potentiel nouveau "dragon asiatique" de l’industrie manufacturière mondiale.

