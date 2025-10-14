Le président malgache "en mission" pour trouver des solutions à la crise énergétique

>> Madagascar prévoit l'extension de dix aéroports
|Photo prise le 26 septembre 2025 montrant une devanture de magasin endommagée dans le quartier commerçant d'Antananarivo, la capitale de Madagascar.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
"Nous allons maintenant réceptionner une partie des groupes électrogènes, dons de pays amis", a indiqué le chef d'État malgache, assurant que le déficit sera "plus que comblé dans les prochains mois".
Dans le même message, M. Rajoelina a affirmé avoir été la cible d'une tentative d'assassinat, qu'il attribue à "des militaires motivés par des politiciens". Il a précisé s'être réfugié dans un lieu sûr "pour assurer sa sécurité".
M. Rajoelina a également annoncé la levée du couvre-feu instauré depuis le début des manifestations. Il a souligné que "la seule voie nous mène vers la sortie de cette crise est à travers le respect de la Constitution".
Des manifestations, initiées par des groupes de jeunes à Madagascar depuis le 25 septembre, ont franchi un cap samedi lorsqu'un régiment militaire a rejoint les manifestants à Antananarivo, capitale malgache, pour réclamer la démission du chef de l'État.
Xinhua/VNA/CVN