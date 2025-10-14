Le président malgache "en mission" pour trouver des solutions à la crise énergétique

Le président malgache Andry Rajoelina a déclaré lundi 13 octobre, dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook, qu'il se trouvait actuellement "en mission" pour obtenir des groupes électrogènes destinés à être acheminés vers Madagascar, afin de remédier à la crise énergétique que traverse le pays.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Nous allons maintenant réceptionner une partie des groupes électrogènes, dons de pays amis", a indiqué le chef d'État malgache, assurant que le déficit sera "plus que comblé dans les prochains mois".

Dans le même message, M. Rajoelina a affirmé avoir été la cible d'une tentative d'assassinat, qu'il attribue à "des militaires motivés par des politiciens". Il a précisé s'être réfugié dans un lieu sûr "pour assurer sa sécurité".

M. Rajoelina a également annoncé la levée du couvre-feu instauré depuis le début des manifestations. Il a souligné que "la seule voie nous mène vers la sortie de cette crise est à travers le respect de la Constitution".

Des manifestations, initiées par des groupes de jeunes à Madagascar depuis le 25 septembre, ont franchi un cap samedi lorsqu'un régiment militaire a rejoint les manifestants à Antananarivo, capitale malgache, pour réclamer la démission du chef de l'État.

